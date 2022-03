La nueva serie de ficción 'The Witcher', ¿digna heredera de 'Juego de Tronos'?

El 20 de diciembre se podrá ver la primera temporada de The Witcher, una de las apuestas del año de Netflix, puesto que ha puesto grandes esperanzas en la serie de género fantástico protagonizada por Henry Cavill. Anunciada en el 2017, dos años de preparación y grabación han generado expectativas muy altas para la serie, ya que muchos ven en ella la heredera ideal de Juego de Tronos. HBO puso fin al formato que adaptaba los libros de George R. R. Martin tras ocho temporadas, en una serie que ha marcado la televisión, siendo prácticamente la más seguida de la historia. Ambas ficciones reúnen similitudes, pero también algunas diferencias. ¿Será Gerald de Rivia el sustituto perfecto para Daenerys Targaryen y Jon Snow?

Una gran estrella contra el reparto de 'Juego de Tronos'

Las dos series transcurren en un universo medieval, además, ambas son adaptaciones de novelas. Mientras que la de HBO adapta la conocida Canción de Hielo y Fuego de George R. R Martin, la de Netflix hace lo propio con la saga de novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Su principal diferencia respecto a la narrativa es que la ficción de estreno se centrará en el personaje de Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill. Mientras que el elenco de Juego de Tronos estaba formado en su mayoría por actores no muy conocidos (Emilia Clarke o Kit Harington son el mejor ejemplo), Netflix recurre a una superestrella de Hollywood como es el británico, que ha interpretado a Superman con gran éxito en taquilla.

La magia y el monstruos, más presentes en 'The Witcher'

Dragones, caminantes blancos, resurreciones... Juego de Tronos no ha dudado en lanzarse al mundo de la magia en sus ocho temporadas, pero Geralt de Rivia es un brujo y, tal y como muestra el tráiler, nadará mucho más hondo en los mares del misticismo. Así lo expresó Lauren S. Hissrich, showrunner de The Witcher en una entrevista con Variety: "El otro gran cambio que nos separa en términos de historia es que profundizamos mucho más en lo místico. Hay magia, hay monstruos... Creo que la televisión no ha tenido durante mucho tiempo el presupuesto para crear auténticos monstruos. Porque es una inteligente mezcla entre prótesis y también CGI. Geralt es un cazador de monstruos y no puedes tener la serie sin monstruos".

Habrá Geralt de Rivia para rato

Antes del gran estreno de su primera temporada, Henry Cavill supo que volvería a interpretar al brujo puesto que se confirmo la renovación de una segunda tanda de episodios que se grabará en el 2020. Pero no solo eso, ya que el propio Hissrich tiene claro la hoja de ruta de la ficción para, al menos, siete temporadas. "Lo peor que podríamos hacer es poner toda nuestra energía únicamente en la primera temporada", declaró en SFX. The Witcher adaptará de una manera más libre la saga de libros que Juego de Tronos. HBO, quitando la inclusión de algunos personajes que no aparecen en la serie, se ha mostrado muy fiel a lo sucedido en Canción de Hielo y Fuego. Se espera, además, un modo de tratar los hechos de manera más fantasiosa. Una de las principales características de la historia protagonizada por Jon Snow y Daenerys Targaryen fue la crudeza de sus personajes, además del realismo con el que se trataba todo lo que sucedía, aunque incluyera elementos de género fantástico.

