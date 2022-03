Anne Igartiburu disfruta de su pueblo en familia antes de las campanadas

Un año más, el próximo 31 de diciembre Anne Igartiburu se 'colará' en las casas de muchos hogares españoles para dar las campanadas. Lo hará acompañada de Roberto Leal y con la misma ilusión de siempre, ya que para ella ya se ha convertido en una tradición. En estos días de nervios y últimos preparativos para despedir el 2019 como se merece, la presentadora ha hecho las maletas y ha puesto rumbo al norte, donde está disfrutando de unos días en familia. "Paseo matutino por mis montes, mi pueblo, mi tierra a la que me siento tan unida. La Identidad en Euskera se dice 'Nortasuna' (capacidad de Ser, por traducirlo de alguna forma), es decir, lo que nos muestra quiénes somos y más aún, qué somos", ha escrito en sus redes sociales, donde ha compartido varias imágenes.

"A mi me ayuda y me emociona", dice Anne, añadiendo que: "Soy naturaleza, montaña, agua, emoción e inquietud entre otras muchas cosas. Y espero poder descubrir más facetas que me completan. Sean como sean. Aceptarlas todas y celebrarlo. ¡¡Feliz Navidad!!". Anne, natural de del municipio de Elorrio, que se encuentra en la provincia de Vizcaya, disfrutó de una caminata en plena naturaleza acompañada de sus hijos y de su marido, Pablo Heras-Casado, tal y como puede verse en esta foto que ha compartido con sus seguidores en la que muestra a su "tribu", como les llama cariñosamente.

Y es que junto al director de orquesta ha formado una preciosa familia de la que cada día se siente más orgullosa. Noa, Carmen y el pequeño Nicolás, que vino al mundo en junio de 2016, se han convertido en la alegría de la casa y en el principal motor de sus vidas. De hecho, en más de una ocasión la popular presentadora ha hecho referencia a lo mucho que les cuesta separarse de ellos y estar fuera de casa, cuando sus agendas así lo requieren.

"No siempre es fácil. Detrás de un sueño profesional cumplido lleno de éxitos, hay a veces ausencias y echar de menos momentos como estos. Por eso se disfrutan a tope y no se da nada por sentado. Hacer una escala de cuatro horas en Madrid, entre Praga y Tokio pasando por Bruselas y Paris tiene mucho sentido cuando lo que te espera es algo que le da sentido a tu vida. La familia y los afectos. A veces es así y la clave está en celebrarlo con la alegría de un niño que está lleno de entusiasmo", es el bonito texto que dedicó hace unas semanas a su marido.

Heras-Casado ha terminado la temporada del año y ahora está disfrutando de un merecido descanso. Así lo anunció en sus redes sociales el pasado 20 de diciembre. "Cuelgo los hábitos tras el último concierto en este 2019. Gracias a todos los que me habéis acompañado dentro y fuera del escenario en ese año tan intenso y fascinante. ¡Seguimos!", publicó mostrando su emoción por todo lo que está por venir.

