El divertido look navideño de Chrissy Teigen con el que no podrás parar de reír La modelo no solo se ha consagrado como una 'reina' de las redes sociales, sino también de la Navidad

Además de ser una de las celebrities más influyentes de Hollywood, según un ranking creado por la prestigiosa revista Time, Chrissy Teigen se ha consagrado como una de las 'reinas' de las redes sociales en las que hace gala de naturalidad y sentido del humor. La supermodelo comparte con todo lujo de detalles su vida en familia a través de las plataformas digitales y, con la llegada de la Navidad, no ha dudado en publicar cómo están viviendo los Legend-Teigen esta mágica época del año. La esposa de John Legend derrocha espíritu navideño y lo ha demostrado con un divertido look que ha despertado las carcajadas de sus millones de seguidores.

VER GALERÍA

Árbol de Navidad, borlas, brillo y, por supuesto, disfraces. Al igual que la inmensa mayoría de personas, la modelo convertida en escritora no puede resistirse a disfrutar de la Navidad por todo lo alto y arrasa con todo aquello que hace alusión a estos días de fantasía e ilusión. "No puedo dejar de comprar tonterías por Internet", ha escrito Chrissy junto a un vídeo en el que aparece caracterizada como Mamá Noel. En las imágenes grabadas por su marido, la celeb se transforma en una anciana Mamá Noel, ataviada con el clásico vestido rojo, a la que no le falta ningún detalle: collar de perlas, gafas, peluca blanca y, por supuesto, el tradicional gorro.

Como era de esperar, el divertido disfraz de la esposa del cantante de All of Me ha enloquecido a los usuarios de la Red y, en apenas unas horas, ha generado más de tres millones de reproducciones y casi cuatro mil comentarios. "Ustedes dos me hacen muy feliz", "Este es el motivo por el que es la celebridad favorita de Estados Unidos" o "Eres tan divertida" son algunos de los mensajes que pueden leerse en la publicación.

No cabe duda de que Chrissy Teigen se ha convertido en uno de los rostros conocidos más queridos de la Red. La esposa de John Legend no pierde la espontaneidad y el sentido del humor ni a la hora de contestar a sus haters. La modelo cuenta con más de 27 millones de seguidores en Instagram y, en más de una ocasión, es víctima del ciberacoso y recibe comentarios desagradables, aunque sabe bien cómo defenderse. Tanto es así que, recientemente, recibió un mensaje que decía "Limítate a ser guapa (…)". En lugar de enfadarse o sentirse dolida, la modelo no dudó en utilizar su sentido del humor como contraataque y contestaR al hater de esta forma: "Sé que estabas intentado ser hiriente, pero realmente necesitaba esto hoy así que gracias".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.