John Legend monta una fiesta improvisada en casa... y así ha reaccionado su mujer

A pesar de ser una de las parejas más atractivas del momento, Chrissy Teigen y John Legend también son humanos y tienen, como cualquier matrimonio, sus dimes y diretes. Así ocurrió la noche del pasado martes cuando la modelo de origen tailandés vivió una situación límite con su marido minutos después de que acabara la final de La Voz, en la que Legend ha ejercido de coach. Después de un programa de infarto que finalmente ganó el equipo de Kelly Clarkson, John tuvo la brillante idea de continuar con las celebraciones de una manera algo más 'íntima' en el salón de su casa. Una cita improvisada de la que su mujer no tuvo conocimiento hasta que vio su casa invadida por los compañeros de trabajo de su marido, entre ellos Gwen Stefani y Blacke Shelton, los otros coaches del programa.

Como no podía ser de otra manera, Teigen colgó una storie en su perfil de Instagram donde contaba lo ocurrido luciendo un look 'de andar por casa' firmado por Kim Kardashian, con shorts, top, bata y la melena recogida en un moño informal. Así fue como recibió a los coaches del exitoso concurso musical, que llegaron a su domicilio para seguir la fiesta. A pesar de lo improvisado del momento, John Legend hizo todo lo posible porque sus invitados se sintieran como en su propia casa. Pero también se preocupó, y de una manera especial, de que su mujer no tuviera que ingeniárselas a la hora de preparar un tentempié. Así, el polifacético artista no dudó en encargar la cena, postres incluidos, con el que pusieron el broche de oro a esta última edición de La Voz en su versión americana. De esta manera, ninguno de los dos se tuvo que preocuparse de cocinar, aunque experiencia no les falte, sobre todo a Teigen, modelo y seguidora de la alimentación sana que ha sabido hacerse un hueco en la televisión promulgando hábitos de vida saludables para toda la familia.

A pesar de que en un primer momento a Chrissy no le hizo mucha gracia la fiesta que se montó de un momento a otro en su casa, lo cierto es que John ha conseguido ser uno más entre sus compañeros y formar la gran familia que se suele crear en las distintas versiones del formato. Pero como todo nuevo que llega a un trabajo, el compositor que ostenta el título de ‘Hombre más sexy del mundo’ según la revista People, ha ‘pagado’ la novatada ganándose del todo a sus colegas con esta repentina celebración con el que ha puesto el punto y seguido a su trabajo en el programa al que volverá tras unas breves vacaciones.

