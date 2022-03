'Maletero, tubo de escape': Sergio Ramos se marca un baile que ya es viral

Loading the player...

Sergio Ramos es todo un experto en causar sensación en las redes sociales, especialmente con sus estilismos. Pero esta vez no ha sido un look lo que ha llamado la atención de los usuarios, sino una coreografía. Tras el Kiki Challenge o el Neverending Challenge llega... "Maletero, tubo de escape". En el vídeo que el futbolista ha compartido con sus seguidores aparece junto a dos amigos bailando esta canción, y las imágenes no han tardado en hacerse virales. ¿Te atreves a replicar su baile? Dale al play y no te lo pierdas.

