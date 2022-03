El mensaje de Jorge Javier Vázquez a su madre, a escasos días de finalizar un año muy complicado

No ha sido un año fácil para Jorge Javier Vázquez. El presentador ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones tras haber sufrido un ictus el pasado mes de marzo. Afortunadamente, su evolución ha sido muy favorable y, aunque ha tenido que hacer algún que otro parón profesional para recuperarse, ha logrado presentar la final de Gran Hermano VIP y ya tiene en sus manos el guion de Desmontando a Séneca, el texto de su próxima función.

En estos momentos tan complicados, Jorge Javier ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos, pero su principal bastón ha sido su madre, María Morales Martínez, a quien ha dedicado unas bonitas palabras por estar siempre a su lado. "Me hice esta foto con mi madre hace una semana, antes de que ella volviera a Badalona y yo al trabajo. Me esperaba la final de GH VIP y estaba nervioso, pero su presencia me trae suerte. Ella y yo sabemos por qué", ha escrito junto a esta imagen en la que aparecen abrazados.

La madre de Jorge Javier está a punto de cumplir 80 años, pero según dice el presentador, tiene una gran vitalidad. "Me gusta que mi madre venga a verme cada vez más a menudo, aunque solo sea para un par o tres de días: para que vea que todo está en orden", ha reconocido el de Badalona en su blog de Lecturas, a la vez que revelaba que uno de sus planes preferidos es cenar pronto con su madre y sentarse juntos en el sofá a ver para ver First Dates.

María, a la que su hijo llama cariñosamente La Mari, tiene el don de hacer reír siempre a Jorge Javier, incluso en los momentos más dramáticos. Además, apoya al cien por cien todos sus proyecto, aunque lo que no le gusta se lo dice. El presentador también tiene dos hermanas, Ana y Esther, a las que adora, dos sobrinos y es tan familiar que uno de sus cuñados le lleva las cuentas: "Yo soy muy torpe y mi administrador es mi cuñado. Confío plenamente en él", declaró en una entrevista concedida a LOC.

Su padre falleció hace años y Jorge Javier siempre ha contado que le hubiera gustado tener una relación menos complicada con él. "Mi padre era muy estricto y severo. Conmigo fue muy duro, pero no le tengo rencor ni odio en absoluto. Me dio rabia que se muriera tan joven y de un tumor. No pude tener conversaciones con él, pero tampoco las eché de menos. La única obsesión de mi padre es que fuera a la universidad y lo consiguió", declaró en la última entrevista que concedió a Bertín Osborne.

El presentador se acordaba hace poco de su padre y compartía con todos sus seguidores una imagen muy personal en la que aparece de pequeño junto a él y su madre. "El señor de la americana es mi padre, pero podría ser yo porque somos clavaditos. El gordezuelo con rizos sí que soy yo y la señora es mi Mari. Nuestra Mari. Mi madre. Qué foto tan bonita", escribió.

