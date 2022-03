Raquel Perera disfruta de la Navidad con sus hijos: 'Reír para todo y pese a todo'

"La vida es bella" se ha convertido en el lema de Raquel Perera. Las fotos que suele compartir día a día con sus más de 80.000 seguidores siempre van acompañas de esta frase con la que derrocha optimismo e ilusión en esta nueva etapa que está viviendo tras su separación del cantante Alejandro Sanz, que anunciaron el pasado mes de julio. Desde entonces, no ha dejado de compartir reflexiones y mensajes positivos con los que sirve de inspiración a sus fans y les anima a empezar cada día con una sonrisa, disfrutando de las pequeñas cosas que nos hacen felices y de la compañía de nuestros seres queridos.

VER GALERÍA

"Reír para todo y pese a todo", ha escrito durante estas fechas que ha pasado junto sus dos hijos, Dylan, de 8 años, y Alma, de 5. Ellos son el principal motivo de su alegría y, por eso, no puede estar más feliz de poder disfrutar de la magia de la Navidad en compañía de sus pequeños. "He visto las luces más bellas de la Navidad, la sonrisa de mis hijos. Felices fiestas", es el bonito mensaje que compartió en sus redes hace unos días junto a las iniciales de sus nombres: "D.A.R".

Ya nos lo dijo la propia Raquel y es que: "Posiblemente, estas serán especiales por diferentes y nuevas". De eso no hay duda, ya que será las primeras que pase desde su ruptura con el intérprete de Mi persona favorita. Respecto a cuál es su deseo para el 2020 que está por empezar, ella lo tiene claro: "Por supuesto, salud para poder enfrentarlo todo... Deseo más empatía, más conciencia, que no falte la locura, pero que no sobre la integridad. Mi propósito es la risa y muchas bellas emociones en mi vida personal y profesional".

VER GALERÍA

Como siempre, la empresaria española ha recibido el cariño incondicional de sus fans y también de grandes amigos, como es el caso de Sara Carbonero, Niña Pastori o Nicolás Vallejo-Nágera. Además, en sus últimos posts hemos podido leer mensajes muy bonitos que le han dedicado Elena Tablada: "Os quiero"; Silvia Abascal: "Esa LUZ ... y el resto es silencio"; Toñi Moreno: "Morir de amor"; Jaydy Michel: "¡Felicidades!"; Patricia Olmedilla: "Preciosa foto, amiga"; Fiona Ferrer Leoni: "Mi Raquel, mil y mil besos"; Beatriz Luengo: "Feliz Navidad"...

Haz click para ver el documental de Alejandro Sanz, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.