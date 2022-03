Manuel Carrasco y Almudena Navalón anuncian que el bebé que esperan es...

Han pasado dos meses desde que Manuel Carrasco y Almudena Navalón anunciaran que iban a ser padres de nuevo. La pareja no puede estar más feliz y ha anunciado ahora que el bebé que esperan es un niño. Coincidiendo con el día de Nochebuena, el cantante y su esposa compartieron la buena nueva con sus seguidores. "Feliz de contaros que nuestro bebé será niño!! Gracias por acompañarnos con tanto cariño! Os deseamos una Feliz Navidad!", escribían los felices papás junto a su felicitación navideña.

Manuel y Almudena, que ya son padres de una niña, Chloe, de dos años y medio, pronto tendrán la parejita. El niño nacerá en primavera de 2020 y será una gran alegría para la familia, que ya ha recibido la felicitación de amigos y compañeros y de todos sus fans. Eva González se alegró mucho por la pareja y les decía: "Oleee!!! Enhorabuena familia". Lydia Bosch escribió: "¡¡Que alegría Manuel!! ¡¡Felices fiestas!! Dale un abrazo de mi parte también a Almudena". Juanes, India Martínez, Cristina Pedroche y Pastora Soler, entre muchos otros, también se sumaron a darles la enhorabuena.

El pasado mes de octubre anunciaron que iban a ser padres por segunda vez, con una fotografía donde aparecían junto a Chloe, y un mensaje de lo más cariñoso. "La vida nos sonríe y se abre paso en nuestra familia, ¡¡¡vamos a ser papás de nuevo y estamos muy felices!!! Almudena Navalón #desdeaquidelotrolado", escribió el artista. La periodista también quiso sumarse y compartir su alegría y junto a la misma fotografía mostró su felicidad por "contaros que el amor se multiplica y vamos a ser papis de nuevo @manuelcarrasco_".

Antes de conocer si su segundo bebé será niño o niña, expolicaron si tenían alguna preferencia: "Lo que quiero es que venga bien, estoy encantado con la niña, y que sea lo que Dios quiera. Disfrutaremos al máximo sea lo que sea", manifestó el artista. "Dos niñas tiene su gracia porque así Chloe tiene una hermanita, pero un niño también la tiene, la verdad es que me da igual, que venga sano", añadió Almudena. Ya anunciaron que no tienen nombres pensados para el bebé. "No tenemos predilección por ninguno, nosotros somos muy de dejar el nombre para el final", aseguró la mujer del intérprete de Huelva, que actuañmente está embarazada de seis meses. Su segundo hijo vendrá a llenar de felicidad el hogar de esta pareja que selló su amor en septiembre de 2018 con una boda celebrada en Tarifa y en la que su hija tuvo especial protagonismo.

