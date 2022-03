Elena Furiase dedica unas románticas palabras a Gonzalo Sierra por su segundo aniversario

Como la mayoría de las familias, Elena Furiase y Gonzalo Sierra viven unas fechas muy entrañables y llenas de felicidad, en especial, desde que llegó a sus vidas su pequeño Noah que ya tiene un año y tres meses, pero además, añaden otro motivo para disfrutar de una doble celebración en estas fiestas: ¡su aniversario! La pareja cumple dos años de amor y la actriz lo ha celebrado con unas románticas (y veraniegas) imágenes y un mensaje lleno de cariño a su compañero de vida.

"Gracias por darme tanto de ti... @gonzalo.g Qué suerte la mía. #2años #miamor #aniversario", escribía Elena junto a dos imágenes en las que la pareja posa abrazada y dándose un apasionado beso con una bella puesta de sol al fondo. La hija de Lolita ha echado la vista atrás para felicitar el aniversario a Gonzalo con estas fotografías tomadas cuando las temperaturas les permitían estar con camisa de manga corta durante el atardecer. Sus seguidores han aplaudido las bonitas instántaneas de la pareja y no han dejado de felicitarles por sus dos años de relación. "¡¡Felicidades pareja bonita!!", ponía Sara Sálamo o "Buah, me muero de amor", respondía su amiga, la actriz Esmeralda Moya.

VER GALERÍA

Estas bonitas fotografías recuerdan a otras que la actriz compartió este verano y que fueron tomadas en lo que la pareja considera su paraíso, Cádiz. En sus playas, junto a familia y amigos, la actriz y el dueño de una tienda de productos low cost para motoristas pudieron disfrutar de Noah, que se dedicaba a gatear sobre la arena. Además de en el sur de España, la familia ha estado este verano recorriendo la provincia de León y los Picos de Europa a bordo de una autocaravana.

A la vuelta de las vacaciones pudimos ver una faceta hasta entonces desconocida de la hija de Lolita Flores, la de cocinera en Masterchef Celebrity. No obstante, su paso por el programa no duró tanto como a ella le hubiese gustado ya que fue expulsada en las primeras semanas del concurso. Al menos le sirvió para descubrir una pasión que, según ella comentaba, no sabía que tenía.

VER GALERÍA

Aunque Elena y Gonzalo llevan dos años juntos, se conocían desde hace más tiempo ya que él es amigo de Guillermo Furiase, con el que comparte escenarios. Su relación se hizo pública casi al mismo tiempo que se sabía que la actriz estaba embarazada de su primer hijo. Desde entonces, la protagonita de El Internado le ha dedicado varias veces bonitas palabras de amor a su pareja en público, como en esta ocasión.

