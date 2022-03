Gianmarco echa el cierre definitivo a su romance con Adara con su último mensaje

El amor se ha esfumado en la breve pareja protagonizada por Adara Molinero y Gianmarco Onestini. El romance que ha marcado Gran Hermano VIP 7 parece tener un amargo final casi sin haber comenzado. Todo se torcía cuando la joven se reencontraba con su vida fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, donde su madre le explicaba cómo se ha vivido su concurso en el exterior. Ni si quiera el beso que se dieron en la gran final ha propiciado un reencuentro, puesto que la ganadora optó por regresar a Mallorca para reencontrarse con su hijo y con Hugo Martín Sierra, el padre de su bebé con el que tenía una conversación pendiente. A juicio del italiano, toda una traición que cierra definitivamente su noviazgo: "Las decepciones abren los ojos y cierran el corazón".

Gianmarco, que ha regresado a Italia de manera momentánea en mitad de la tormenta, se ha refugiado en los suyos y en sus seguidores para pasar por esta ruptura. "Os agradezco muchísimo por demostrarme siempre vuestro cariño. Pronto volveré a sonreír como en esta foto... Es una promesa", publicaba en su mensaje. Tampoco parece casualidad algunas de las letras de las canciones que comparte con sus fans, como la del cantante Anuel: "Y me siento como un tonto porque ella no dice nada. Tú durmiendo acompañada y yo durmiendo con la almohada".

Por su parte, Adara ha declarado públicamente que no tiene próxima intención de establecer contacto con el italiano, puesto que su prioridad es su hijo. Un discurso similar al empleado por su madre, Helena, y otros familiares, quienes no apostaron en ningún momento por Gianmarco y su relación sentimental. "Adara está fatal, todavía no ha tomado ninguna decisión, no ha hablado nada. Simplemente se ha ido a su casa con su bebé. Está intentando llevarlo lo más tranquilo posible", sentenciaba Pilu, tía de la ganadora de Gran Hermano VIP, en Sálvame.

Menos de 48 después de ver como Adara ganó el concurso (a la que apoyó como un fan más durante la gala final) Gianmarco se sentó en Sábado Deluxe para dejar claro que no se creía a la que fuera su amada. "Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez", aseguraba el italiano, que ya le echó en cara que se hubiera besado con Hugo Martín Sierra en su reencuentro.

Adara no ha reaccionado a estas declaraciones, aunque sí insistió a su salida del concurso que tanto Gianmarco como Hugo se habían aprovechado de la situación mediáticamente. En su última intervención pública con Sálvame, la flamente ganadora se ha mostrado bastante melancólica ante las preguntas sobre el italiano, pero sin querer pronunciarse al respecto.

