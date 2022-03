¿Habrá reconciliación entre Adara y Gianmarco? El maestro Joao responde

La magia que existía entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero dentro de los muros de GH VIP7 parecen haberse esfumado de un plumazo. Si bien hace unos días la pasión entre ellos era más latente que nunca, ahora reina entre ellos la distancia. Así lo revelaba el italiano en Sábado Deluxe este fin de semana, quien confesaba sentirse traicionado. Sin embargo, horas después su historia daba un giro inesperado del que dio todos los detalles el mayor confidente de la madrileña, el maestro Joao.

El futurólogo acudía a Viva la vida y daba la última hora de esta relación sentimental de la que permanecen pendientes millones de espectadores. Tras desvelar el enfado de Adara, el maestro Joao relató qué sucedió tras la gala. "Ella ha salido tocada del concurso, vio la entrevista de Gianmarco y no está contenta (…) Ella le pidió a él que por favor se viesen en el hotel, pero él no quiso, porque para él tenía que ir antes una llamada", comenzó diciendo. Unas palabras que dejaron estupefactos a los presentes, no obstante, ¿podría tener lugar una reconciliación? La respuesta de ambos tan solo ha disparado las dudas. "Si él deja de mentir…sí", respondía rotunda la ganadora de la séptima edición de Gran Hermano VIP a través de su amigo.

Aunque la misma pregunta ha sido planteada al concursante de Grande Fratello, Gianmarco se ha negado a responder a esta cuestión. El joven ha dejado de seguir en Instagram a Adara y ha escrito un contundente mensaje con el que deja ver su decepción con su compañera. "Las decepciones abren los ojos y cierran el corazón", dice en su último post. Publicación a la que no ha tardado en reaccionar la propia Adara dejando de seguir al concursante, un sinfín de vicisitudes que tan solo evidencian el final de este amor. "Hay una falta de entendimiento entre los dos", aseguraba el maestro Joao este domingo en el magacine presentado por Emma García. Él, por su parte, considera que el italiano debería de hablar cuanto antes con Adara, pero tiene claro que la exazafata de vuelo debe solucionar todos los asuntos familiares que tiene coleando antes de ello.

Mientras que se llega a una conclusión, Gianmarco ha decidido poner tierra de por medio y se ha refugiado en Italia para estar junto a sus seres queridos durante la época de Navidad.

