Pau Donés vuelve a subirse a un escenario por una buena causa... y no estará solo

Podrá abandonar la música, pero no su compromiso contra el cáncer. Si hay algo que podría hacer volver de su retiro en Los Angeles a Pau Donés solo podía ser la lucha contra la enfermedad que combate desde 2015. Este lunes en la sala Luz de Gas de Barcelona ofrecerá dos conciertos cuyos beneficios irán destinados al instituto de oncología del Hospital Vall d'Hebron. Además, estará acompañado en el escenario por los 19 músicos que han formado parte del grupo Jarabe de Palo a lo largo de 23 años.

Se espera que en la mítica sala barcelonesa vuelvan a sonar los grandes éxitos del grupo que marcaron la segunda mitad de loa década de los 90 y principios de los 2000, como La Flaca, Depende o Bonito. Con este reencuentro, la banda hace honor a la frase que reza sobre fondo negro en su página web, y que Donés utilizó también en su despedida de la música: "Adiós... pero hasta luego". Teniendo en cuenta el carácter benéfico del evento, Jarabe de Palo ha habilitado también una fila cero para todos aquellos que no puedan asistir, pero aún así quieran aportar su granito de arena haciendo un donativo al número de cuenta: al número de cuenta ES33 2100 5000 5102 0021 4086.

Fue hace exactamente un año cuando Pau Donés anunciaba su retirada con un emotivo vídeo. “Este año vamos a parar. Han sido 20 años conectados a la música y quizá ha llegado el momento de hacer otras cositas”, comenzaba el vocalista de jarabae de Palo. “Me vienen a la cabeza un montón de pensamientos. La cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, los momentos increíbles, irrepetibles que hemos vivido. El haber tenido la oportunidad de vivir do de lo que nos gusta, nuestra vocación, nuestro sueño, que al final se ha convertido en una profesión”, continuaba no sin agradecer a sus seguidores el apoyo incondicional durante más de dos décadas. No obstante, ya entonces intuía que no sería definitivo. “Volveremos, es una paradita, es un adiós, pero hasta luego. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero lo haremos. Así que esperamos que estéis ahí cuando volvamos y poder retomar el contacto como siempre a través de las canciones de Jarabe, a través de la música”, decía el cantante en el vídeo.

En 2015 la vida del compositor dio un giro tras ser diagnosticado de cáncer de colon. En 2016, anunció que los resultados médicos confirmaban que estaba libre de la enfermedad, pero en febrero de 2017 el cáncer volvió a aparecer. En estos años, el vocalista ha luchado contra la dolencia, con fuerza y optimismo, sin perder las ganas de seguir dedicándose a su pasión: la música.

