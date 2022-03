¿Cuándo veremos el último Debate de 'GH VIP7'?

Este domingo los seguidores de la séptima edición de Gran Hermano VIP tan solo se hacían una pregunta: ¿Por qué Telecinco había decidido cancelar el debate a última hora? Ningún usuario tenía la respuesta, por lo que las especulaciones se dispararon en cuestión de minutos. Sustituido por la mítica película, 'Stars Wars: El despertar de la fuerza', esta opción no pareció convencer a los espectadores del reality, tal y como plasmaron muchos de ellos en sus perfiles de Twitter. Pero ¿cuándo se emitirá en pantalla? Por fin, hay respuesta a esta cuestión.

VER GALERÍA

La propia Emma García lo desveló este domingo durante Viva la vida. Precisamente, cuando el maestro Joao reveló que había una falta de entendimiento tras la grabación del debate, la presentadora dio la fecha que muchos esperaban. El jueves por la noche es el momento escogido por la cadena para que se conozca el desenlace de algunas historias como, por ejemplo, la relación de Gianmarco y Adara Molinero. Sin embargo, son muchos los acontecimientos que han tenido lugar tras este programa, cuya grabación tuvo lugar tan solo un día después de que la madrileña se proclamara vencedora de este concurso con audiencia histórica.

De hecho, el italiano se sentó en Sábado Deluxe para confesar la decepción que siente hacia ella: "La vi durante la grabación del debate y fue muy fría. No puedo hablar mucho. Después la esperé y me quedé esperándola y pensaba que me diría algo". Aunque su historia todavía se vio más empañada con las declaraciones del maestro Joao en el magacine de fin de semana de Telecinco. "Volveré con Gianmarco cuando deje de mentir", dijo Adara a través del vidente. El exconcursante de Grande Fratello, por su parte, se negó a hacer declaraciones sobre una posible reconciliación. Poco después, ambos procedieron a 'una ruptura 2.0', dejándose de seguir en sus perfiles de Instagram.

VER GALERÍA

De todos modos, hay otros muchos frentes abiertos todavía dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. La amistad de Alba Carrillo y Mila Ximénez o el enfrentamiento de Hugo Castejón con muchos de sus compañeros son solo parte de los asuntos a tratar en un debate que ejerce como broche final a tres meses encerrados.

Por el momento, no hay motivos oficiales que justifiquen este cambio en la parrilla televisiva. No obstante, nadie duda que es el debate más trepidante de esta exitosa edición.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.