La decepción de Gianmarco ante la actitud de Adara: 'Se fue sin decir nada'

Este sábado el italiano Gianmarco Onestini ha acudido al plató de Sábado Deluxe para hablar sobre la situación de su relación con Adara Molinero. La magia que la pareja vivió hace apenas unos días en la casa de Guadalix se ha desvanecido más rápido de lo que se esperaba.

La ganadora de la séptima edición del reality show ha viajado hasta Mallorca para estar junto a su bebé después de haber expresado en una entrevista cómo se encuentra en estos momentos tras volver a la realidad. "Me arrepiento de haberme besado dentro de la casa porque le hice daño a Hugo Sierra", confesaba la amiga del Maestro Joao ante la pregunta de Lara Álvarez.

Ante sus palabras, el también concursante del programa de Mediaset no ha podido contener su malestar. "Me siento decepcionado, dolido y cabreado por la situación". Ante María Patiño y con los ojos emocionados, Gianmarco ha sido muy claro con sus sentimientos. "Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez". Al parecer, la pareja no ha tenido una conversación desde que salieron, sólo un cruce de palabras que le han dejado muy frío y pensativo. "La vi ayer cuando grabábamos y fue muy fría, la esperé al acabar y se fue sin decirme nada. Ha desaparecido desde la final. Yo entiendo que tiene que estar con su familia, pero dime algo. Me esperaba al menos un mensaje, creo que merecía respeto", hablaba sinceramente frente a la presentadora.

El italiano continuaba sincerándose y mostrándose dolido en el programa. "La buscaba con la mirada durante El Debate, estábamos sentados cerca, y estaba fría". Sobre la conversación que no llegaba, Gianmarco tomó la iniciativa y escribió a la joven a las seis de la mañana para saber de ella. La respuesta fue también escasa.

Ya enfadado, el también modelo ha insistido en que él "nunca ha cambiado su versión". "Lo que hemos vivido dentro de la casa era real y fuerte. Pero, aun teniendo mi número no me ha escrito ni llamado, y después de grabar el debate se marchó sin hablar conmigo". De nuevo, recalcaba sobre la frialdad de Adara y de lo mal que se ha sentido ante su reacción y sus palabras. "Me siento bobo", concluía.

