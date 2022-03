¡Cuánto ha crecido! Así de mayor está Antonella, la hija Mónica Cruz

La actriz Mónica Cruz vive inmersa en su trabajo, pero si algo tiene claro es que la prioridad es su hija, Antonella, de seis años. Madre e hija compartieron un plan de lo más familiar y navideño y asistieron juntas a la representación de El Cascanueces en el Teatro de La Zarzuela de Madrid. La hermana de Penélope Cruz siempre ha inculcado a su pequeña la danza, disciplina que a ella tanto le gusta y que le abrió muchas puertas en el inicio de su carrera interpretativa. Antonella sin duda ha heredado de su madre la pasión por el ballet y acudieron entusiasmadas al espectáculo de la Compañía Nacional de Danza de España.

Con un traje pantalón de rayas en gris y botas negras, Mónica llegaba de la mano de su hija, que muy presumida lucía el pelo semirecogido en dos moñitos y vestida con un abriguito blanco, vestido y botas. Antonella ha crecido mucho desde la última vez que la vimos y hemos podido comprobar que a medida que pasa el tiempo el parecido con su madre es mayor. "Menos en la altura y el pelo, se parece mucho a mí", decía meses atrás Mónica Cruz, que cada vez que habla de su hija no puede evitar que se le ilumine la cara.

El 14 de mayo de 2013 nació Antonella para llenar de felicidad el hogar de su célebre mamá. Desde entonces, su pequeña ocupa el lugar más importante de su corazón y la ha criado en solitario rodeada del cariño y el amor de toda su familia. Si bien Mónica mantuvo relaciones sentimentales con Miguel Ángel Muñoz, con el que trabajó en la serie Un paso adelante y con el que estuvo dos años, después con Fabián Mazzei, otro de sus compañeros de UPA y en 2010 con el actor Álex González, con ninguno de ellos encontró la estabilidad sentimental. Pese a no tener el corazón ocupado, ha manifestado su deseo de darle un hermanito a su hija. "Sí, me gustaría. Cuando llegue el momento, si me llega", dijo la hermana de Penélope Cruz el pasado verano que reiteró que entre sus planes rondaba la idea.

Mónica y su hija Antonella disfriutan de los días previos a la Navidad y acaban de regresar de Los Ángeles, donde fueron a conocer al nuevo miembro de la familia, Cairo, el hijo de Eduardo Cruz. El hermano de Mónica Cruz y Eva de Dominici se convertían en padres por primera vez a comienzos de octubre. “Hemos estado allí con mi sobrinito”, señalaba y contaba lo mucho que se parecía a su hermano. A diferencia de otros años, Eduardo no podrá venir a España estas navidades “No, es muy pequeñito, con dos meses viajar es muy pronto”.

Entretanto Antonella disfruta estos días con toda la ilusión que suelen tener los pequeños de la casa, que es lo más importante para Mónica, que ha ccontado qué es lo mejor de la maternidad. “El poder compartir con ella cada momento de su desarrollo, todo lo que aprendes con los niños y le poder compartir tantas cosas juntas". Las fiestas se presentan muy divertidas para la familia Cruz ya que tanto los hijos de Penélope Cruz y Javier Bardem como la niña de Mónica disfrutarán juntos de la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos.

