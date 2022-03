Exclusiva en ¡HOLA!, Bertín y Fabiola, alegría en Navidad tras un año de lucha

Año nuevo, casa nueva. Así de simple. Porque estas van a ser las últimas Navidades que Bertín Osborne, Fabiola Martínez y sus hijos, Kike y Carlos, pasen en el que ha sido su hogar madrileño durante los últimos años. "Nos mudamos a la casa que nos hemos construido en Boadilla", cuentan ilusionados en una entrevista exclusiva que puedes ver en la revista ¡HOLA!, ya a la venta en tu quiosco habitual. Su nuevo hogar tienen más o menos el mismo tamaño, "pero más terreno y, sobre todo más infraestructura para Kike, como ascensor y piscina interior", nos explica el polifacético cantante que lleva más de una década casado con Fabiola, la mujer que un día llegó de Maracaibo para amar y calmar con sigilo e inteligencia a este guerrero de la vida que hoy es su marido y padre de sus hijos.

Sin tapujos ni dobleces, así se presenta Bertín y así es, para lo bueno y lo malo, según Fabiola. "Soy extremadamente maniático del orden y de la limpieza y las tareas de casa me divierte. Paso la aspiradora, la fregona y si me tengo que planchar algo, me lo plancho... y mejor que los que en teoría saben (ríe)", cuenta el cantante, que asegura que su plato estrella son los huevos fritos con salchichas o bacon. Además de hablar sobre su día a día, el matrimonio tambien se sincera en las páginas de la revista ¡HOLA!, que esta semana se adelanta al lunes, sobre sus hijos, Carlos y Kike. "Es para ver la sonrisa de Kike cuando se pone de pie y la máquina le de un par de pasos. Lo primero que dice es “me gusta”, explica emocionado su padre sobre la evolución de su hijo mayor.

También esta semana en ¡HOLA! Silvia Damiani, entramos en la formidable villa familiar de cinco plantas de la propietaria del famoso imperio de joyas, en Piamonte; Elsa Pataky y su familia desacalzos por el parque en una Navidad muy diferente, en Australia; Mar Torres sorprende con su nuevo look en su debut social; Plácido Domingo reaparece al lado de su mujer tras la polémica; Ainhoa Arteta posa por primera vez con su hija Sarah, de diecinueve años, en sus primeras navidades de casada con Matías Urrea; los príncipes de Dinamarca felicitan la navidad desde las caballerizas reales; Óscar de Suecia, cuando la ilusión de la Navidad te hace volar; Elisabeth, la estrella de Palacio vuelve a casa por Navidad; la felicitación más dulce con Ingrid como protagonista; Máxima de Holanda, estilizada, brillante y de concierto, con un vestido de lentejuelas; los duques de Cambridge, una foto veraniega para unas frías navidades con sus tres principitos como protagonistas; Rania de Jordania, regalos y villancicos en un mercadillo de Navidad.

Además, este lunes encontrarás en las páginas de ¡HOLA! la sonrisa de Iñaki Urdangarin, primeros días de libertad y Navidades con toda su familia en Vitoria; Cayetano Rivera y Eva González pasarán juntos las Navidades; Laura Ponte rompe con el poeta y abogado Pedro Letai después de tres años de relación; Ariade Artiles, un paseo en familia y con estilo por Madrid; Sofía Palazuelo, estilo Matrix de día... invitada perfecta de noche; Marc Anthony pierde su yate, de siete millones de dólares, en un impresionante incendio; Jennifer López y Álex Rodríguez, los novios de oro, levantan juntos un imperio; Gwyneth Paltrow, de la pantalla al éxito con los negocios.

Esto no es todo, Bradley Cooper y su hija, Lea de Seine, mágico y helando reencuentro en la Navidad de Nueva York; Taylor Swift, cuando la 'gata' se vista de seda; ¡Señora Maroney! Jennifer Lawrence, encantada con su vida de casada; Scarlette Johanson, la próxima novia de Hollywood, presume de su original anillo de compromiso; Arantxa de Benito presume de Zayra al cumplir diecinueve años; Ana Rujas, la 'Angelina Jolie' española, sofisticada e impactante con moda para estas fiestas. Las últimas tendencias de moda, trucos de belleza y recomendaciones de salud las encontrarás también en la revista ¡HOLA! de esta semana, a la venta ya en tu quiosco habitual.

