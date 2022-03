¿Quién era el más travieso en el colegio? ¿Y el más tardón? 'Most lilkely to' con Morat

El grupo colombiano Morat ha conseguido, en pocos años, alcanzar gran éxito en España. Ahora Simón, Martín, Villa e Isaza, componentes de Morat, llegan a HOLA!4u para jugar a Most likely to. ¿Quién es más probable que se olvide de la letra de una canción en un concierto? ¿Y que la líe encima del escenario? ¿A quién representa más su nuevo tema Enamórate de alguien más? ¿Quién era el más "bala perdida" en el colegio? Dale al play y no te pierdas las respuestas de Morat en este divertido juego.

