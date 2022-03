La increíble transformación de Taylor Momsen, la niña de ‘El Grinch’

Loading the player...

Cindy Lou era la adorable niña que consiguió que el Grinch, interpretado por Jim Carrey, no robase la Navidad en el film que llevaba el nombre de la criatura de color verde. Este papel fue interpretado por Taylor Momsen, quien no solo se ha transformado en toda una mujer, sino que lo ha hecho a lo largo de una vida en la que no ha dejado de trabajar. Ahora, con un potente look de eyeliner negro, es la cantante del grupo de hard rock The Pretty Reckless. Cuesta imaginarse a la dulce Cindy Lou cantando a gritos a un micrófono, y lo cierto es que no solo ha sido cantante y compositora: también ha modelado y continuado su carrera como actriz, intepretando a Jenny Humphrey en Gossip Girl. Dale al play y no te lo pierdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.