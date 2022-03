La extraña pareja: Tom Holland y Jake Gyllenhaal comparten entre bromas y piropos su momento más 'tierno'

Loading the player...

Tom Holland y Jake Gyllenhaal se han convertido en grandes amigos desde que ambos protagonizaron la película Spiderman: Lejos de casa. Ambos intercambian continuamente mensajes en los que bromean con la posibilidad de ser pareja. Hace unos meses, Jake Gyllenhaal publicaba un sorprendente mensaje en el que anunciaba: "¡Nos vamos a casar!". Ahora, su buen amigo Tom Holland le ha devuelto la broma felicitándole por su 39 cumpleaños con una foto de ambos emulando a una pareja y con el comentario: “Él es el Mysterio de mi Spider-Man”. Jake no ha dudado en comentar y compartir esta curiosa instantánea que muestra su momento más 'tierno'. La última imagen de un divertido 'romance' con el que ambos actores no dejan de hacer bromas. Dale al play y no te lo pierdas.

