Con jerseys navideños, sin maquillar... así han sorprendido a Chenoa en su despedida de soltera

Comienza la temporada de despedidas de soltera para Chenoa, que ya se huele que ésta solo será la primera. La cantante no se esperaba la sorpresa que le tenían preparada sus amigas y así lo refleja la peculiar imagen que ha compartido con sus seguidores en la que no puede ocultar su asombro mientras se sienta en un carrito portamaletas de un hotel rodeada de sacos de Papá Noel y flanqueada por dos sonrientes amigas, que llevan un jersey de renos a juego con el que luce también la cantante. Desde luego, con este original arranque, la fiesta promete, y mucho.

"Cuando tus amiguis de toda la vida te hacen una sorpresa que no esperas... maravilla", escribía la intérprete de Cuando tu vas junto a la divertida imagen. Su prometido, Miguel Sánchez Encinas no ha tardado en reaccionar y lo ha hecho con varios emojis de carcajadas y otro lanzando un cariñoso beso a su pareja, que le respondía: "Amor". Además, en los comentarios, muchas de sus amigas ya le advertían que no sería la última despedida de soltera que disfrutaría y otras como Nuria Fergó mostraba su admiración por la idea: "¡¡Cómo mola!!", decía su compañera en Operación Triunfo entre aplausos.

En otra de las imágenes del gran día que ha compartido Chenoa, las tres amigas posan con albornoz, en lo que parece una sesión de masajes y spa que las ha dejado como nuevas. "Empiezan las despedidas de soltera. Amiguis es bien. #solsticiodeinvierno", escribía la artista sobre la imagen a la que también le añadió el hashtag. "#sinmaquillajeyaloloco". De fondo, nada más ilustrativo del inmejorable momento que su tema A mi manera.

Faltan más de seis meses para su boda con Miguel Sánchez Encinas y la cantante no deja de recibir alegrías que no hacen más que aumentar su ilusión. Recientemente mostraba su orgullo después de que su prometido haya sido incluído en la lista Forbes de los mejores cien médicos de España, poco después de compartir en exclusiva en la revista ¡HOLA! todos los detalles del enlace, que tendrá lugar el próximo 14 de junio. La artista y el médico posaban juntos por primera vez y contaban que lo celebrarán con una ceremonia civil a la que estarán invitados todos sus compañeros de Operación Triunfo. “Le propuse matrimonio en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma”, contaba Miguel en sus primeras declaraciones a un medio de comunicación.

