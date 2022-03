En ¡HOLA!, Almudena Fernández rompe con su novio

Ha dado un giro a su vida para concentrarse en una de las facetas que más la llenan. La modelo Almudena Fernández finaliza el año con cambios en su vida personal, tal y como confirmó a la revista ¡HOLA! en la inauguración de la nueva boutique de Tag Heuer, firma de la que es imagen, en Madrid. En esta cita confirmó que su relación con el surfista internacional Aritz Aranburu ha finalizado. “Ahora que mi relación sentimental con Aritz ha girado a una gran amistad, seguimos trabajando juntos en nuestra labor solidaria en Kind Surf” explica. La modelo salía con el mejor surfista de nuestro país desde hace más de seis años, tras conocerle en una cita relacionada con la ONG que fundó hace siete.

“Tengo más tiempo para mí y me apetece disfrutar de este momento personal que estoy viviendo, centrada en mi carrera, que me está brindando proyectos maravillosos, como continuar con mi compromiso como embajadora de Tag Heuer” apuntó. Quiere además concentrar sus esfuerzos en la organización, que utiliza este deporte como terapia para niños con problemas de salud (parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down y de Asperger) y en riesgo de exclusión social, pues es un proyecto que la ilusiona. “Después de siete años, vemos un crecimiento constante y unos avances muy significativos en nuestros beneficiarios a través del surf terapéutico y la educación medioambiental” dijo, según se puede leer en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, a la venta ya en tu quiosco habitual.

Para el año que está a punto de comenzar, tiene varios deseos muy claros. “Sobre todo salud, y con ella poder disfrutar de todas las cosas buenas que me está brindando mi profesión mientras continúo ayudando a niños y niñas en riesgo de exclusión social” explicó, añadiendo que pasará estas fiestas con “familia y amigos”. Las palabras de Almudena Fernández las podrás leer en la revista ¡HOLA! de esta semana que está a la venta ya en tu quiosco habitual.

