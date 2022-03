Winona Ryder en su faceta más auténtica en 'La conjura contra América', de Philip Roth

La conjura contra América, la adaptación televisiva de la novela de Philip Roth, ya tiene fecha de estreno. La nueva apuesta de David Simon, creador de producciones como The Wire o The Deuce, llegará a la pequeña pantalla a través de HBO el próximo 17 de marzo. Siguiendo los pasos del libro, la serie creada por Simon junto a Ed Burns relata la historia alternativa de unos Estados Unidos sumergidos bajo un régimen fascista. La trama se vive a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora que vive en Nueva Jersey, donde son testigos del ascenso político de un héroe de guerra xenófobo, el populista Charles Lindbergh, que se convierte en presidente derrotando a Roosevelt en 1940. De esta manera, adentra a la nación al completo en el fascismo.

Serán seis episodios los que den vida a esta miniserie. Entre los protagonistas más destacados de La conjura contra América, están Winona Ryder (Stranger Things), Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis y John Turturro, entre otros. Un reparto que, sin duda, dará mucho que hablar y mantendrá en vilo a los seguidores de la producción.

La nueva apuesta de HBO está producida por Simon, Burns, Nina K. Noble, Joe Roth, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg y Jeff Kirschenbaum. En cuando a los coproductores ejecutivos, serán Philip Roth y Dennis Stratton.

Sin tráiler por el momento, no se cuenta con más detalles sobre la nueva serie, sin embargo, HBO sí ha compartido algunas imágenes para que los seguidores puedan ir abriendo boca, entre las que se puede ver a una Winona en su faceta más auténtica. No cabe duda de que, al tratarse de una producción de David Simon, se ha generado una gran expectación alrededor de este estreno. Si algo ha demostrado el escritor y productor estadounidense durante sus últimos años de trabajo es que contar con su nombre es un sello de éxito seguro.

Tras el final de Juego de Tronos, la serie de mayor éxito de los últimos tiempos, la cadena norteamericana ya tiene preparado su catálogo para 2020. Con el objetivo de defender su sitio en el competitivo mercado de los contenidos por streaming, su propuesta de programación de cara al próximo año está repleta de producciones originales con directores y actores de primera línea. En enero se estrenará The New Pope, que funcionará como segunda temporada de The Young Pope, así como El Visitante, la adaptación de la novela homónima de Stephen King, y Avenue 5, una comedia ambientada en un transbordador espacial.

