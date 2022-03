Mariah Carey estrena nuevo videoclip de 'All I want for Christmas is you' para celebrar su número uno en EE.UU

Mariah Carey sigue celebrando los veinticinco años que ha cumplido su canción All I Want for Christmas Is You. La cantante ha logrado colocar su famoso villancico en el número uno de la lista de sencillos más vendidos de EE.UU. Para celebrar su éxito, ha publicado un nuevo videoclip de este tema, repleto de color y fantasía. Mariah se traslada a un a un país invernal habitado por soldados de juguete, muñecos de nieve y bastones de caramelo gigantes. Una producción de lo más dulce para celebrar la ‘segunda juventud’ de este tema inolvidable. ¿Quieres ver el nuevo videoclip de Mariah? Dale al play y no te lo pierdas.

