Mila Ximénez, de paseo con su familia tras volver 'a la vida real'

Con un look muy casual, una sonrisa y con el tercer puesto a sus espaldas, Mila Ximénez ha hecho el primer plan tras más de 100 días de concurso de Gran Hermano VIP entre las paredes de la casa más famosa de la televisión. La periodista se ha dejado ver acompañada de su hija Alba por las calles de Madrid, donde ha sido inevitable ver a la colaboradora radiante de felicidad. Tal y cómo ha comentado durante su paso por el concurso, de lo que más ganas tenía era de ver a su familia y estar con su hija, porque no todo ha sido fácil para ella dentro del reality. Debido a rivales como Hugo Castejón, la colaboradora ha vivido situaciones que la han puesto al límite.

Madre e hija han sido vistas a la salida del hotel donde se han hospedado ante la atenta mirada de las cámaras que querían inmortalizar el primer contacto con la 'vida real' de Mila Ximénez. Además, ha sido palpable lo bien que se ha sentido por volver a la rutina, y no ha dudado en fotografiarse con los fans que aguardaban su llegada.

VER GALERÍA

Atrás quedan las idas y venidas de la colaboradora de Sálvame en Gran Hermano VIP, debido a que en reiteradas ocasiones ha mostrado su descontento, lo que provocaba que quisiera abandonar la casa de Guadalix y pasara temporadas mal dentro del concurso. No obstante, es necesario destacar que uno de los concursantes, Hugo Castejón, no se lo puso nada fácil a la colaboradora de televisión. Prueba de ello, son las múltiples discusiones que han tenido, lo que ha provocado un distanciamiento inminente de ambos concursantes. Ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha recalcado a la concursante que los enfrentamientos con el ex de Marta Sánchez la han podido llegar a beneficiar durante su paso por el concurso.

VER GALERÍA

Del mismo modo, Mila Ximénez también ha pasado por buenos momentos gracias a los compañeros con los que ha compartido algunas de sus confidencias. De esta manera, la colaboradora ha avanzado personalmente y ha aprendido a perdonar su pasado, algo que su hija Alba Santana también ha corroborado desde plató cuando ha tenido que defenderla. Por otro lado, a pesar de que el feedback haya sido positivo, la peridista ha mostrado serias dudas acerca de volver a la casa de Guadalix de la Sierra. "Lo que sí sé es que me ha gustado entrar a la Gran Hermano VIP 7", contó muy convencida a su amigo y presentador Jorge Javier Vázquez, dejando claro que su paso por el concurso le ha venido más que bien.

