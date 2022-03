¿Hará voluntariado Iñaki Urdangarin el 24 y 31 de diciembre? El director del centro cuenta con él

Loading the player...

Iñaki Urdangarin está a punto de disfrutar de su primer permiso penitenciario coincidiendo con las fiestas de Navidad. Desde el Hogar Don Orione, donde realiza sus labores de voluntariado los martes y los jueves, desconocen cuando disfrutará de sus cuatro días libres. "No ha trascendido que querría tal día o querría tal otro. Honestamente nosotros no hemos recibido todas esas noticias que se han publicado ", ha comentado el director del centro, Francisco Sánchez. Asimismo ha dejado muy claro que cuentan con el marido de la infanta Cristina para los próximos 24 y 31 de diciembre. "Evidentemente lo esperamos porque tocaría", ha añadido. ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el permiso de Iñaki Urdangarin? Dale al play y no te lo pierdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.