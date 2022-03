¡Qué cambio! Máximo Huerta recuerda sus inicios en televisión hace más de 20 años

"1997-2020. Veintitrés años de televisión #Canal9 #TeleCinco #TVE". Este es el mensaje con el que Máximo Huerta ha compartido una foto que ha cautivado a sus seguidores. El presentador y escritor ha abierto su álbum personal para recuperar una imagen del pasado, cuando trabajaba como reportero en la cadena de televisión autonómica valenciana Canal 9. "Parece que fue ayer", ha escrito recordando sus inicios como profesional en la pequeña pantalla con este collage en el que puede verse lo mucho que ha cambiado. ¡Cómo pasa el tiempo!

La reacción de sus fans no se ha hecho esperar y ha recibido muchos mensajes. "Lo que has mejorado, eres como el vino", "Chico, ahora estás estupendo", "Los años te mejoran", "Bravo", "Para que luego digan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Desde entonces, no has hecho más que crecer en lo bueno y, a partir de hoy, ya eres lo Máximo"... puede leerse en su último post. "¡Y dos semanas de ministro!", le han dicho haciendo referencia a su fugaz paso por la política española cuando en junio de 2018 fue nombrado Ministro de Cultura y Deporte por Pedro Sánchez, un cargo en el que apenas estuvo seis días.

El periodista, de 48 años, se encuentra ahora mucho más tranquilo después de vivir una etapa complicada. Tras un tiempo alejado de los focos, este verano volvió a ponerse al frente de un programa en Televisión Española, estrenando el magacín de actualidad y entretenimiento A partir de hoy. "Esta es vuestra nueva casa. Aquí os espero todos los días", escribió un emocionado Máximo tras empezar esta nueva aventura. Desde entonces, el presentador no ha dejado de recibir el cariño incondicional del público y se siente muy afortunado de todo lo que está viviendo. "En A partir de hoy siempre intentamos sacaros sonrisa... y si no, pues ya la llevamos puesta nosotros", "Este programa es un sueño", "Equipazo y grandes invitados" o "Me gusta esta tele", son algunas de las frases que suele compartir.

