¿Dónde estaba Miguel Ángel Silvestre mientras se estrenaba el último capítulo de 'Velvet'? El actor no pudo unirse a sus compañeros en el último episodio de esta historia que protagonizó junto a Paula Echevarría

No pudo estar con sus compañeros en el estreno del último capítulo de Velvet Colección, pero sí que estaba pensando en ellos. Miguel Ángel Silvestre se perdió el lanzamiento de este episodio que puso fin al universo de la serie, en el que aparecían de nuevo todos los personajes que dieron vida a la historia. En la fiesta estuvieron casi todos, aunque se notó la ausencia de Miguel Ángel, pues él es uno de los protagonistas de la ficción que enamoró a decenas de espectadores. Sin embargo, aunque no estuvo con sus compañeros, el actor les envió un cariñoso mensaje: “Amigos de Velvet, muchas felicidades por el estreno, no pude acompañaros ayer por exigencias del trabajo. Os mando un beso desde Tenerife. Espero veros pronto”. ¿Cuál es el compromiso profesional que le mantiene ocupado?

El intérprete está en Tenerife inmerso en el rodaje de su nuevo proyecto, una serie que está dirigida por su buen amigo Eduardo Chapero-Jackson y en la que comparte elenco con Verónica Sánchez, Yany Prado, Lali Espósito y Asier Etxeandia, entre otros. Sky Rojo, así se titula el proyecto, llega de la mano de los creadores de La casa de papel (Álex Pina) y El Embarcadero (Esther Martínez Lobato) y cuenta la historia de tres mujeres que huyen del hombre que las explotaba, dejándole malherido. No pueden acudir al a policía debido a lo que han hecho y además son perseguidas por lo que tienen que elegir por seguir huyendo o plantar cara a sus seguidores. Se prevé que la serie tenga dos temporadas de ocho capítulos cada una.

En el estreno de Velvet, Paula Echevarría no pudo evitar mencionar a su compañero. “Hoy más que nunca me acuerdo de él” aseguró, antes de asistir a la proyección del capítulo en el Teatro Barceló, de Madrid. No faltaron Marta Hazas, Marta Torné, Mónica Cruz, Andrea Duro, Cecilia Freire y Miriam Giovanelli, entre muchos otros rostros que participaron en el título, que desarrolla su acción en unos almacenes de moda.

