'Sin dramas, ni reproches', Channing Tatum y Jessie J rompen después de un año de relación

Adiós a otra pareja en Hollywood. El actor estadounidense Channing Tatum y la cantante británica Jessie J han puesto fin a su relación después de más de un año de noviazgo, según ha confirmado la revista People. La pareja ha decidido emprender caminos separados y fue hace un mes cuando decidieron romper de mutuo acuerdo sin enfrentamientos, ni reproches."No ha habido ningún drama. Simplemente han decidido separarse y siguen siendo buenos amigos", confiesa la fuente. Entretanto la exmujer de Tatum, de la que se separó hace un año y medio, Jenna Dewan, está esperando un hijo con su nuevo amor, el actor de teatro Steve Kazee.

El detonante de la ruptura entre Channing y Jessie J podría haber sido la disparidad de criterios y prioridades. Mientras Channing Tatum, de 39 años, es padre de una niña de seis años, de su matrimonio con Jena Dewan, que vive en Estados Unidos, la artista británica, de 31 años, no tiene hijos y prefiere pasar la mayor parte de su tiempo en Reino Unido. "Channing y Jessie tienen diferentes prioridades y enfoques que ahora mismo no los pueden compaginar", ha asegurado la misma fuente. "Él trabaja demasiado, ama ser papá y tiene una relación cordial con Jenna. Jessie J también está dedicada a su carrera y tiene un gran sentido del humor, le gusta pasar un buen rato". No sin antes añadir, que "tenían una relación divertida, pero simplemente no ha funcionado. Channing necesita estar mucho en Los Ángeles para poder pasar tiempo con Everly. Jessie prefiere Inglaterra. Sin embargo, siguen manteniendo una relación de amistad".

El último mensaje de Jessie J en Instagram coincide con el anuncio de su ruptura. La artista ha publicado la palabra "feliz", junto a un vídeo tras su último concierto ofrecido en Amsterdam . "Anoche mi último espectáculo de la década. Decir que estoy agradecida de seguir haciendo lo que más amo es quedarse corta. Cuando pienso en lo que he pasado, lo que he logrado y cómo habéis bailado conmigo en los últimos 10 años. Guau. Lágrimas".

Channing y Jessie comenzaron a salir apenas unos meses después de que el actor se separara de su ex-esposa, Jenna, después de nueve años de matrimonio y una hija en común. La primera vez que fueron fotografiados juntos fue en octubre de 2018 cuando ambos paseaban cogidos de la mano, pero no fue hasta el mes de marzo cuando decidieron hacer pública su relación. A menudo se los veía juntos en público y él asistía regularmente a sus conciertos. El año pasado habló sobre ella en las redes sociales: "Esta mujer acaba de derramar su corazón por el escenario del Royal Albert Hall. Quien estuvo allí fue testigo de algo especial. Guau", señaló la estrella de Magic Mike.

Channing Tatum mantiene una cordial relación con su exmujer y fue uno de los primeros en felicitarla por su reciente embarazo. Al parecer, Jenna quería que su exmarido se enterara de que estaba embarazada por ella misma y se lo contó antes de que se hiciera público. Tal y como ha publicado el portal E! News, el actor no solo se mostró muy comprensivo sino que se lo tomó muy bien y está feliz por ella. También por su pequeña Everly, que dentro de unos meses tendrá un hermanito o hermanita para poder jugar y llenar de mimos.

