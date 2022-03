Nicolás Vallejo-Nágera niega que tenga novia: 'He dejado de buscar'

Desde hace unos meses, Nicolás Vallejo­-Nágera se ha dejado ver muy bien acompañado por Azahara Margon. El que fuera concursante de Supervivientes y la actriz malagueña han acudido juntos a varios eventos, como la gala del 30º aniversario de los Premios Lo Nuestro que se celebró en el American Airlines Arena de Miami el pasado mes de febrero o, más recientemente, en el Miami Recent Cinema from Spain, el festival de cine español más importante de los Estados Unidos. Los dos suelen dedicarse mensajes muy cariñosos en las redes sociales y todo parecía indicar que entre ellos había surgido algo más, sin embargo, ha sido el propio Colate el que ha negado que tenga novia.

VER GALERÍA

"No tengo una novia, tengo una muy buena amiga", ha dicho en su reciente visita a Madrid en declaraciones a la agencia Europa Press. "Cuando estás viviendo fuera, al final algunos amigos se convierten un poco familia. A Azahara la adoro y también conozco a su familia y les quiero mucho. Tenemos un gran cariño y una gran amistad", aseguró el hermano de Samantha Vallejo­-Nágera. "Somos ya casi más familia que pareja", insistió. Después de tantos años sin pareja, reconoció que ha dejado de buscar, pero no pierde la esperanza de volver a enamorarse: "Espero que llegue".

Colate, que tiene su residencia fijada en Miami para poder pasar el mayor tiempo posible junto a su hijo, ha hecho las maletas y ha regresado a España para disfrutar de las fiestas con su familia. "El niño no se lo pasa en ningún sitio mejor que aquí. El que más ganas tenía de venir era evidentemente él. Por eso esta vez sí que he querido defender sus derechos y, sobre todo, sus deseos de estar aquí", dijo haciendo referencia a lo mucho que le ha costado poder viajar con el pequeño Andrea Nicolás debido a la difícil relación que mantiene con su ex, Paulina Rubio.

"Desgraciadamente hemos tenido que volver al juzgado. Este año nos correspondía pasar la Navidad aquí, pero unos días de antes no me quería dar el pasaporte y tuve que poner una demanda en la Corte de Miami", contó Colate durante la presentación de Masterchef Junior 7. "El juez nos hizo tener una audiencia y le obligó a entregarme tanto el niño como el pasaporte para poder venir. Ganamos todo lo que pedimos", dijo aliviado.

VER GALERÍA

"Lo que no tiene sentido es que estemos así a estar alturas. Realmente llevo unos años de no acudir a la Corte porque siempre intento distintas formas de hacer las cosas bien, pero no encuentro por el otro lado ninguna intención de hacerlo así", explicó Vallejo-Nágera sobre el punto en el que se encuentra su relación con la madre de su hijo, con la que no tiene ningún tipo de comunicación desde hace ocho años: "Yo solo me comunico con su abogado, tengo que litigar con su abogado prácticamente todas las semanas, es muy desgastante. Las decisiones las tengo que pelear con él, porque todo lo tengo que pelear, a pesar de llevar tantos años, de tener unas reglas, de intentar siempre buscar siempre lo mejor para mi hijo...".

"Los niños se dan cuenta de todo. Ya tiene nueve años y es un chico muy inteligente, se da cuenta de todo. No es nada bueno que ocurran estas cosas, pero yo he intentado evitarlo. Llevo más de un mes pidiendo de buenas maneras el pasaporte del niño, pero la madre decidió que no me lo quería dar porque siempre trata de boicotear los viajes que hacemos para estar con la familia", aseguró, diciendo que no tiene "ninguna esperanza de que la cosa cambie".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.