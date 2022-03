Manu Tenorio cuenta el problema de salud que le ha llevado al hospital

El cantante Manu Tenorio ha compartido con sus seguidores un percance de salud que ha sufrido recientemente y que le ha obligado a permanecer ingresado unos días en el hospital. Así lo ha contado él mismo, explicando además que lo ocurrido le obligó a cancelar un viaje que tenía programado. “Estoy otra vez en casa después de una semana ingresado en el hospital. El caso es que teníamos planeado un viaje muy chulo a Suiza para conocer a Papá Noel, pero el día anterior sentí un extraño dolor en el tobillo, y por si acaso fue a urgencias. Automáticamente me ingresaron, tenía una cosa muy rara que se llama celulitis (no, es la celulitis de la que estamos acostumbrados a escuchar, es otra cosa más rara y menos común), no una torcedura ni nada de eso, era algo bastante más complicado” dijo -hay una infección cutánea bacteriana que recibe ese nombre-. Detalló que tras “pinchazos, análisis, antibióticos, intravenosos, tacs, otra vez no se podía mover”. “Otra vez apenas podía casi ni andar, hasta me costaba trabajo ducharme yo solo y mantenerme en pie… Pero, en fin, total, como yo soy ‘fuerte” pues no pasa ‘na, palante’”.

Por fin mejoró y pudo volver a casa después de una semana de ingreso, lo que le provocó mucha emoción. “Al llegar a mi casa he visto el árbol, hemos estado jugando mi niño y yo; nos hemos hartado de querernos él y yo; ha cenado; hemos compartido nuestro cuento (momento de paz máxima) y yo automáticamente me he metido en la cama”. Entonces relata cómo se dejó llevar por la emoción contenida, compartiendo este instante con sus incondicionales. “Y automáticamente, oye, ¿por qué no decirlo? ¿por qué no compartirlo? Me he hartado de llorar por unos diez minutos. Es solo que me han venido las sombras de lo mal que lo pasé hace ya un año y pico y me lo tragué como un ‘valiente’; he pensado en la gente que pasa las fiestas ingresada en los hospitales; me he acordado de la gente paseando con los goteros andando como puede; del de eco de la gente rota por el dolor en un pasillo del hospital...” dice, recordando la lesión que sufrió tras quemarse en un accidente doméstico.

“No sé si he llorado por lo mal que lo pasado, y también por la conciencia de la suerte que a veces tenemos la mayoría de nosotros y no nos damos cuenta, porque nos acostumbramos. Pero pensemos en esa gente al menos para hacernos un favor. Y bueno aquí estoy dándole las gracias a la vida”. Sigue dedicando unas palabras a su mujer, Silvia Casas. “Y esperando a mi chica, porque tenerla a ella lejos me duele muchísimo más que siete veces lo que he pasado… Infinitamente más. Yo realmente soy cuando somos los tres (o mínimo dos)”. Finaliza dando las gracias a los médicos que le han tratado y, en uno de los comentarios, reitera que se encuentra recuperado. “Solamente aclararos después de esta apertura, que estoy ya perfecto gracias, como digo, a los cuidados del equipo médico”. Entre quienes le han enviado unas palabras de cariño están sus amigas y excompañeras de OT, Chenoa y Geno Machado. “Me alegro de que estés mejor” escribe Chenoa, mientras que Geno dice: “Cariño, ¡no nos des estos sustos! Te quiero”.

