El flirteo de Gianmarco con una colaboradora en su visita a ‘Sálvame’

La historia de Gianmarco y Adara ha vuelto a dar un vuelco horas antes de que se conozca el nombre de la vencedora de la séptima edición de Gran Hermano VIP. A pesar de que el italiano afirma sentirse enamorado de la concursante, la actitud que este miércoles mostró frente a las cámaras de Sálvame podría ponerle contra las cuerdas con la madrileña. El ex Gran Hermano visitó el plató y fue entrevistado en un camión de mudanza en el que estaban todas sus pertenencias, ya que tiene intención de mudarse a la capital. Sin embargo, todo podría truncarse antes de que comiencen un futuro juntos.

VER GALERÍA

El motivo no es otro que el flirteo de Gianmarco con una colaboradora, lo que podría no ser del agrado de Adara. Concretamente con Ylenia, a la que supuestamente se insinuó hace algunas semanas. Mientras algunos compañeros de la valenciana aseguraron que Gianmarco miraba a Ylenia como a Adara, él lo negaba entre carcajadas. Una actitud que tan solo avivó los rumores entre ambos.

Pero ¿cuál es el inicio de esta historia? A comienzos de diciembre, el italiano acudió al Deluxe, programa en el que se descubrió el supuesto tonteo de Gianmarco y una colaboradora de Mediaset. Entonces, todas las miradas apuntaron a Ylenia. "Se ha sobrado diciendo que me rechazó y que me insinué. No es verdad. Soy muy simpática y me entretengo", dijo. Según su versión, todos los comentarios fueron entre amigos y, sobre todo, con mucho humor.

VER GALERÍA

De momento, se desconoce cuál será la reacción de Adara ante estas últimas informaciones. Ella mientras tanto trata de aprovechar las últimas horas dentro de la casa más famosa de la televisión para confesar todos los sentimientos que ha tratado de mantener ocultos por su relación con Hugo Sierra. Lo ha hecho a través de una romántica carta hacia Gianmarco en la que deja claro qué siente hacia él. "Cuando ya pensaba que Gran Hermano no podía superarse… Llegas a la Casa para quedarte a dormir. Fue una noche increíble y súper bonita que jamás olvidaré. Sentí como si estuviéramos solos tú y yo, me perdí en tu mirada como si nada a nuestro alrededor existiera. Se me acelera el corazón cada vez que me besas y me tocas el pelo… ¿Sabes? Tengo muchas ganas de volver a verte”, ha dicho.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.