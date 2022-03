Miriam Giovanelli y su fantástica recuperación un mes después de ser mamá

Miriam Giovanelli ha vuelto al trabajo. Un mes después de haber sido madre de una niña, la actriz de origen italiano ha reparecido y ha dado muestras de que ha recuperado casi por completo su figura. Vestida con un mono negro de perlas y pasamanería de Uterqüe, Miriam asistió a la fiesta despedida de la serie que tantas alegrías le ha dado, Velvet Collección.

Radiante y sin poder borrar la sonrisa de su rostro, Miriam demostró lo feliz que es tras haberse convertido en mamá por primera vez.

La feliz mamá prefiere preservar en la intimidad a su hija, de la que de momento no ha publicado ninguna foto, aunque sí quiso celebrar el nacimiento con sus seguidores compartiendo una bella imagen con un babero que lleva el nombre de la niña bordado, Renata. En su reaparición, Miriam quiso agradecer las felicitaciones y confirmó que ese había sido el nombre elegido para la pequeña. En cuanto a los posibles parecidos de su hija, la actriz piensa que aún es pronto para saberlo: "No sabemos, es muy pequeña todavía para sacar parecidos".

Como cualquier mamá tratará de compaginar la maternidad con su trabajo y el adiós de Velvet fue un motivo más que ineludible para que la bella mamá se ausentara unas horas del lado de su hija y quisiera celebrar la despedida rodeada de sus compañeros como Marta Hazas, Javier Rey, Diego Martín, Paula Echevarría y Marta Torné. Miriam no pudo desvelarnos ninguna pista sobre el final de la serie. "No lo he visto. Solo puedo decir que estoy muy agradecida de estar en este final. Ha sido un regalo reencontrarme con mi personaje, con esta Patricia tan cambiada", señaló Giovanelli que brindó por el capítulo final de Velvet Colección, que se emitirá a partir del 20 de diciembre en Movistar+.

Miriam Giovanelli se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. El pasado 19 de noviembre se convertía en madre por primera vez de su hija, Renata. La actriz dio a luz en la clinica madrileña Quirón San José, tal y como adelantaba HOLA.com. Miriam Giovanelli se casó con el aquitecto Xabi Ortega el pasado 23 de septiembre de 2017 en una entrañable boda que celebraron en la Bodega Dehesa de los Canónigos (Valladolid) y a la que acudieron muchos rostros conocidos, como sus compañeros Manuela Velasco o Diego Martín, además contaron con la actuación de Azúcar Moreno. La relación entre la intérprete, de origen romano, y el arquitecto, saltó a los medios a finales de 2016, aunque meses antes ya habían compartido una imagen juntos que confirmaba el romance en la boda de Lulú Figueroa. Ahora, después de tres años de relación, la llegada de Renata ha venido a llenar su hogar de felicidad.

