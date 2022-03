¿Qué opinan los padres de Cristina Pedroche del vestido de las Campanadas? La colaboradora ha contado que su modelo todavía no está terminado y que si no consigue acabarlo a tiempo, saldrá con cualquier cosa

Quedan menos de dos semanas para que cambiemos de año y Cristina Pedroche sigue dando los últimos retoques a su vestido, que es una de las cosas que más da que hablar en esta cita. Ella misma contó cómo está su modelo, sentada en el programa de Pablo Motos, y desveló un detalle que ha causado una gran sorpresa. “Quiero que quede claro que estoy muy orgullosa de todo el trabajo que estamos haciendo, muy feliz con el equipo tan maravilloso que tengo” comenzó. Fue entonces cuando dijo si está terminado ya o no. “El vestido no está, no pasa nada, no hay drama. El vestido va a estar, no hay opción B, si no hay vestido saldré con él sin acabar, vaqueros o chándal...” dijo con su simpatía y naturalidad habituales.

VER GALERÍA

En una de las pruebas que hizo estuvieron sus padres y la colaboradora de Zapeando cuenta cuál fue su reacción al verlo. “Mi madre dice: ‘Hija, con todos los vestidos que hay, tú tienes que ir así’. Seguro que mucha gente piensa con todos los vestidos bonitos que hay y tienes que ir así. Mi padre dijo: ‘No está mal, la vas a liar’”. Sin querer desvelar muchos detalles, Cristina solo dijo que “tiene muchas notas de muchas artes, y no solo moda”. Sobre si este será o no el último año que se coma las uvas en la Puerta del Sol ante las cámaras, comentó: “Cada año me voy superando, este año es como la cima. Me da miedo hacerlo otro año más y pasar por debajo, tiene que ser arriba y como soy tan perfeccionista me da miedo”.

VER GALERÍA

Hace poco inauguró su réplica en el museo de cera de Madrid, de la que se siente orgullosa aunque el parecido no sea del todo fiel. “Los dientes están como para afuera, como asustada. Yo tengo los dientes muy blancos y ahí no lo están tanto y las cejas fui pesada. Aún así es un orgullo tener una figura en el Museo de Cera, pero quiero que cuando hagan la foto digan que es con la Pedroche no con Rosalía. Los ojos tienen un color así como, no sé, las cejas están un poco raras”. Anunció además uno de los proyectos que tiene su marido David Muñoz para el próximo año: la apertura de un restaurante en Dubái. “Se come muy bien, estuvimos viendo la materia prima y se come increíble. Se llamará StreetXO Dubái” explicó. Emocionantes objetivos para los meses que están a punto de comenzar.

Loading the player...

Cristina Pedroche defiende su vestido de las Campanadas

