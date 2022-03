Britney Spears muestra su árbol de Navidad con un mensaje contra sus 'haters'

Loading the player...

La Navidad ha llegado a casa de Britney Spears. La cantante suele compartir con sus seguidores vídeos de ella haciendo ejercicio o enseñando sus looks con un hilo musical, y con esta misma fórmula ha mostrado cómo ha quedado su árbol de Navidad. Sin embargo, a pesar de intentar enviar un mensaje positivo, Britney ha reconocido que cada vez se le hace más difícil mantener al día a sus fans de todo lo que hace por culpa de los haters. "Si no te gusta una publicación… ¡¡¡quédatelo para ti y deja de seguir a esa persona!!! No hay motivos para esforzarse en hacer malos comentarios y abusar de la gente", escribe la cantante en la publicación. A pesar de recibir comentarios negativos, la cantante también cuenta con el apoyo de sus seres queridos, como su novio Sam Asghari o su hermana Jamie Lynn Spears.

