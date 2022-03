Jaime Astrain deja a un lado su timidez para dedicar un piropo a Lidia Torrent

Salen desde el pasado verano y con el paso de las semanas han decidido mostrar de manera más natural su relación. Lidia Torrent, que ejerce de cupido en el programa First Dates, y el futbolista Jaime Astrain están felices juntos y no hay más que ver las imágenes y mensajes que ya comparten. Sin embargo cuando se trata de sincerarse sobre sus sentimientos, Lidia se muestra más tímida. En un evento musical al que acudió en Madrid, comentó cuáles son sus planes para las fiestas navideñas. “Familia, con mis amigos… Algún viajecito pero tranquilo. Tenemos vacaciones en First Dates así que lo voy a aprovechar mucho” contó e Europa Press. Esa escapada, ¿será con Jaime? “No lo sé, pero si puede ser… ya cuando me preguntan por esto me pongo un poco...” apuntó con timidez.

VER GALERÍA

Aseguró también que no sabe si en algún momento posarán juntos, una cuestión que precisamente esa noche cobraba relevancia pues el deportista estaba en el mismo evento. “Somos muy vergonzosos” reconoció Jaime sobre este tema. “Si ya sabéis todo, ya no pasa nada. Esto es laboral, muy contento de estar aquí y veros otra vez. Tiempo al tiempo” añadió. No quiso dejar pasar la oportunidad, eso sí, de lanzar un bonito piropo a Lidia. Una de las preguntas fue si se consideraba afortunado, animándole a finalizar la frase “a mí me tocó la lotería cuando...”. “Sinceramente cuando me di cuenta de la familia que tengo, los hermanos que tengo, los amigos, mi pareja… Soy un privilegiado y sinceramente sonará a tópico, pero yo ya tengo la lotería”.

Loading the player...

Lidia Torrent celebra su 25 cumpleaños junto a Jaime Astrain en Bali

La pareja empezó su relación en verano, después de que Lidia confirmara su ruptura con Matías Moure, su compañero en el programa First Dates. Desde entonces no se han separado, demostrando con los retazos que comparten de sus planes y sus viajes que están felices. Estuvieron juntos en el concierto de Rosalía en el Mad Cool Festival y celebraron el 25 cumpleaños de Lidia en Bali. Este pasado mes de noviembre, Lidia compartió una foto junto al futbolista en la que añadía solo un corazón. A veces no hacen falta más palabras.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.