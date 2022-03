Cristina Pedroche y su truco para relajarse antes de las campanadas

Nada mejor que un poco de deporte y desconexión para coger energía suficiente para los frenéticos días que tiene por delante. En medio de ensayos y preparativos, Cristina Pedroche es capaz de sacar tiempo para ella misma y para una de sus grandes pasiones, el yoga. Es a través de esta disciplina como la presentadora consigue relajarse y liberarse del estrés, tal y como ella misma ha dado a conocer. Junto a una imagen de ella practicando este deporte, Cristina escribía: “En esta época de estrés, de agobios, de prisas, de nervios...necesito sacar tiempo para mí, para respirar, para sentir… El yoga me ayuda a reconectar con mi cuerpo y me da la paz que necesito. Por mucho lío que tengáis es necesario parar y sentir. Date aunque sea unos minutos para sentir tu respiración”.

Y es que para la presentadora, practicar yoga es una filosofía de vida. "Es aquí dónde encuentro un equilibrio precioso tanto por fuera como por dentro” declaraba en la revista ¡HOLA!. “A través del yoga he aprendido a conocerme más, a sacar más mis puntos fuertes, a ser más paciente, a saber que todo llega si luchas por ello” añadía Cristina. Lo cierto es que la popular presentadora no puede vivir sin hacer deporte, pasión que le ha contagiado a su marido, Dabid, el chef de Diverxo, con el que suele acudir al gimnasio, siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten.

A escasos días de despedir el 2019, Cristina se daba ayer un baño de multitudes en la Puerta del Sol, donde el próximo 31 de diciembre y como hace ya cinco años, dará las campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote. Un año más, su vestido es uno de los acontecimientos más esperados, pero también su secreto mejor guardado. "Este año el vestido es muy espectacular, muy moda. Es un concepto muy top y muy rompedor. Es muy sofisticado, muy elegante y muy fino, pero muy Pedroche. Está dando algún que otro problemilla, porque me he metido en una cosa muy gorda y tiene mucho trabajo; va adelante pero no tanto como debería. ¡Este año triunfo o me hundo!" declaraba Cristina hace tan solo unos días.¿Llegará finalmente a tiempo Cristina para dejar a la audiencia con la boca abierta?

