Cósima Ramírez habla sobre la reconciliación de su madre, Ágatha Ruiz de la Prada, con Luis Miguel

Ágatha Ruiz de la Prada se marchó a París tras la publicación de unas imágenes de su pareja, Luis Miguel Rodríguez, en las que se le veía con otra mujer. La diseñadora puso tierra de por medio para alejarse de la atención mediática y, sobre todo, reflexionar acerca de su futuro con el empresario. Varias semanas después, HOLA.com publicaba en exclusiva las imágenes del reencuentro de la pareja. A juzgar por las románticas fotografías en las que derrochan besos, miradas y una gran complicidad, Ágatha decidió perdonarle y dar una nueva oportunidad a su relación.

VER GALERÍA

Su hija Cósima Ramírez que en su día sí se pronunció sobre las fotografías de Luis Miguel Rodríguez en actitud cariñosa con otra mujer y dijo que era intolerable lo que había sucedido, ha tratado de evitar a los medios para no pronunciarse del momento actual de la relación, aunque finalmente ha hablado escuetamente sobre que le ha parecido la reconciliación: "No me ha sorprendido nada porque no es un tema que me concierne y a vosotros tampoco", sentenció la hija de la marquesa de Castelldosríus.

Agatha regresó de Francia sin haber tomado aún una decisión porque estaba pendiente de tener una última conversación con Luis Miguel. La pareja quedó a cenar en el restaurante Casa Pablo, un clásico de Aranjuez (Madrid), muy cerca de donde vive el empresario y después de la cena cogidos de la mano dieron un romántico paseo en el que pudimos obtener unas imágenes de lo más explicitas. Ya el empresario de Desguaces La Torre se pronunció por las polémicas fotos y manifestó que "todo había sido una trampa".

VER GALERÍA

Tras su charla, Ágatha vuelve a sonreír junto al empresario con quien lleva un año y medio de relación. Su historia de amor comenzó de una foma de lo más curiosa. "La historia es muy divertida. Una revista del corazón publicó una lista de posibles candidatos para enamorarme y me hizo mucha gracia porque no estaba nada mal. Había diez y al único que no conocía era a Luismi", recordó. Ese mismo día recibió la invitación de cumpleaños de la abogada Teresa Bueyes y se produjo el encuentro. "Fui sin saber que la fiesta era en la casa de Luismi. Y entonces le veo y digo: 'Anda, éste estaba en mi lista'. Y le conocí", explicó ."Es muy simpático, muy divertido y recicla genial y para mí el reciclaje es una obsesión de toda la vida, lo que más me gusta del mundo es reciclar", añadió. Para la creadora de moda 'buscar novio fue "mucho más divertido de lo que yo me imaginaba, pero al principio pensé: “¿Cómo se hace esto a esta edad?".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.