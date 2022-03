Aitana canta al primer amor en su nueva balada junto a Cali y El Dandee

Aitana finaliza el 2019 con el mismo ritmo con el que ha vivido los anteriores doce meses: imparable. La intérprete de Nada sale mal continúa con su expansión musical internacional y esta vez lo hace de la mano de uno de los dúos más consolidados del panorama latino, Cali y El Dandee. Su nuevo single, bajo el título +, es un desgarrador canto al desamor y no a uno cualquiera, al final del primer amor. A juzgar por la respuesta de sus fans, que no han tardado en situar a la cantante como trending topic, todo apunta a que va a ser una de las canciones que más va a sonar en las radios esta Navidad.El sencillo, que los hermanos colombianos llegaron a calificar como su canción favorita, viene acompañado de un sorprendente videoclip donde se puede ver a Aitana al más puro estilo Cantando bajo la lluvia y con beso de película incluido.

'+' es una canción que demuestra toda la potencia vocal de Aitana, intercalando la dulzura característica de su voz con momentos de mayor fuerza. Todo ello, acompañado por un rap de Cali y El Dandee que aporta su toque inconfundible y personal. Una canción apta para todos los públicos en la que el único tema a tratar es el amor y su final y que, en sus primeras siete horas de vida, ya supera las 250.000 reproducciones en YouTube.

En el videoclip Aitana muestra su faceta más juvenil, algo para lo que no es necesaria mucha imaginación, dado que la cantante tiene tan solo 20 años. Pero se aleja del rol sensual en la que se ha dejado ver en ocasiones anteriores para aparecer metida totalmente en el papel de adolescente que vive aventuras rodeada por sus amigos. Una historia de desamor en la que la ex 'triunfita' acaba totalmente calada por la intensa lluvia, en una narración llena de drama a la que, en sus cuatro minutos de duración, no faltan detalles como la presencia policial, la rotura de fotos con el fin de eliminar los recuerdos y un sorprendente beso que ha dejado sin palabras.

Aitana: una carrera de vértigo

Con esta canción, la que fuera la benjamina de la academia suma un acercamiento más al mercado internacional, después de haber trabajado junto a la banda colombiana Morat y, sin restarle importancia a su nominación a 'Mejor Artista Nuevo' en los pasados Grammy Latinos. Aitana suma a este otro lanzamiento, el de la edición especial de su álbum con Spoiler Re-Play. Un regalo perfecto para los fans más entregados de la ex concursante de Operación Triunfo que saldrá a la venta el 20 de diciembre y que contará con material inédito como el seguimiento de su exitosa gira Play Tour a través de un documental, así como cinco de las canciones de Spoiler en versión acústica.

VER GALERÍA

Una gira de la que aún le queda la parada del 21 de diciembre en Tarragona con la que ha arrasado por todo el país y ha vivido momentos mágicos, tal y como ella misma mostraba agradecida en sus redes: "Quiero daros las gracias a todxs y cada uno de vosotrxs por esta primera gira increíble que me está llenando el corazón de felicidad." De hecho, ha sido en Granada, en uno de los últimos conciertos de Aitana donde la cantante ha protagonizado uno de los momentos más emotivos invitando a su tía abuela a cantar al escenario con estas palabras: "Te quería subir aquí porque mi abuelo, tu hermano, siempre quiso ser cantante y por una cosa o por otra, al final no pudo ser, aunque él hacía cosas increíbles y cuando venimos a Jaén tú nos cantas. Te subo para que me cantes un poquillo." Como era de esperar, el público enloqueció ante la improvisada actuación, mientras que, Aitana rompió a llorar.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.