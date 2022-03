La emotiva actuación que demuestra que el talento de Aitana es cosa de familia

Loading the player...

Los fans de Aitana se volvieron locos y no solo por verla en escena. La intérprete se encontró con su público este fin de semana en Granada, ciudad que se volcó en su concierto y que vivió una de esas anécdotas que quedan para siempre en la memoria. Después de interpretar varios de sus éxitos, la artista comentó que estaba entre bambalinas su tía abuela Anita que, pese a que vive en Jaén, se desplazó a la localidad para aplaudir el talento de la cantante. “Me acaban de informar de que mi abuela Anita está por aquí, ¿puedes salir?” contó, mientras el público coreaba su nombre. “Te están llamando, ven conmigo” añadió, animándola. Entonces Aitana recordó una de esas historias familiares llenas de sentimiento. “Te quería subir aquí porque mi abuelo, tu hermano, siempre quiso ser cantante y por una cosa o por otra, al final no pudo ser aunque él hacía cosas increíbles, y tú cuando venimos a Jaén nos cantas. Te subo para que me cantes un poquillo”.

VER GALERÍA

Con naturalidad y simpatía, la tía abuela de la catalana aseguró que intentaría complacerla. “Soy muy mayor y me ahogo, no puedo. Por daros gusto voy a cantar algo. Un fandanguillo, que la saeta es muy larga y es más trabajosa, pero luego os canto una poquilla también”. Ante la mirada de Aitana, en la que asomaban las lágrimas de emoción, entonó algunas notas, en medio de los “olés” que se escuchaban. “Esta señorita se lo merece todo, esto es una joya, estoy muy orgullosa” dijo de su sobrina-nieta. El instante más divertido fue cuando le preguntó si iba a ir a cenar con ella. “Me dice: ‘Cariño, ¿vas a venir a cenar?” contaba Aitana entre risas. Y Anita repetía, también entre carcajadas: “¡Esto no me lo esperaba yo!”.

“Te quiero mucho y gracias por haber venido y haber cantado delante de toda esta gente” concluyó la artista, regalando a sus incondicionales uno de esos conciertos que ha ha provocado el delirio en las redes. La cercanía de Aitana ha sido muy aplaudida aumentando un poco más esa pasión que ha despertado desde que lanzara su carrera. Fue la academia de OT la que vio nacer una estrella cuya estela es cada vez más grande, pues ha llegado incluso a conquistar latinoamérica -fue una de las nominadas en la reciente entrega de los Grammy Latinos-.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.