Supervivencia en Honduras, jurado en un 'talent', nuevo disco... el año de éxito de Isabel Pantoja

Llevaba un tiempo alejada del foco público hasta que tuvo la oportunidad de vivir en primera persona una experiencia única. Isabel Pantoja se había mantenido al margen de la opinión pública hasta que se le cruzó en el camino un concurso de televisión en el que probablemente nadie imaginó que participaría… ¡Quién le iba a decir que supondría para ella un regreso con mayúsculas! Supervivientes, esa aventura en Honduras que pone a prueba, no solo la capacidad de superación de las carencias materiales, sino la adaptación a la convivencia con extraños, supuso un antes y un después en la vida de una nueva Isabel Pantoja. En las páginas de la revista ¡HOLA!, la artista descubrió su lado más desconocido y personal, contando por qué había tomado la decisión de enfrentarse a este reto.

“¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiera? Siempre he vivido mi vida y siempre me la he buscado” dijo. Contó además que era una oportunidad de mostrar un lado que pocos habían visto de ella. “No voy a dejar de ser Isabel Pantoja en ningún momento, porque es mi nombre, pero es cierto que van a ver a la Isabel que, realmente, mucha gente no conoce”. Y ocurrió precisamente como ella predijo entonces: se pudo ver una de sus facetas más insólitas. Colaboradora en el trabajo, volcada en conseguir comida, con inesperadas habilidades para la pesca y compañera, hasta el punto de enterrar sus rencillas con Chelo García Cortés, tener mucha complicidad con Nicolás Vallejo-Nágera y establecer una cariñosa relación con el exnovio de su hija Isa, Omar Montes. Aunque no llegó a la final, sí se podría decir que se coronó como ganadora moral de una edición que se convirtió en la más vista en la historia del programa.

A su regreso se encontró con el calor del público y también con el conflicto que desde hace meses enfrenta a sus hijos, un desencuentro alimentado por un cruce de acusaciones que parece no terminar. Aunque los dos la recibieron en plató con una sonrisa y mostrándose unidos, las cosas no han mejorado en estos meses acentuándose el enfrentamiento. Sin querer tomar partido por ninguno, Isabel Pantoja se preparó para nuevos proyectos. ¿El primero? Ejercer de jurado en Idol Kids, un talent para niños en los que se buscan potenciales pequeños artistas y en el que comparte sillón con Edurne y Carlos Jean. La exconcursante de OT ha dicho de ella que es buena compañera, muy cercana y divertida. “Me parto de risa con ella” comentó la madrileña. En medio de las grabaciones de este espacio, un bache de salud de su madre, la obligó a abandonar durante unos días sus compromisos, que retomó poco después tras su mejoría.

Doña Ana, uno de los mayores apoyos de la artista durante toda su vida, es un pilar fundamental para ella por lo que este fue uno de sus momentos más complicados. En la presentación de Idol Kids, no pudo contener las lágrimas cuando se refirió a ella. “Es un orgullo tener la madre que tengo. Ella fue la primera persona que vio lo que valía su hija. Ella era quien me arropaba y me preparaba la comida cuando yo estaba actuando y no se ha separado de mi ni un solo segundo”. Recordó además lo mucho que la ayudó cuando se quedó viuda y su hijo era apenas un bebé, un episodio que contó con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas. “Mi madre tuvo que dejar de acompañarme en los conciertos y en las giras cuando pasó lo que pasó (en referencia a la muerte de su marido, Francisco Rivera Paquirri) ya que se tuvo que quedar cuidando de mi hijo que tan solo tenía siete meses”. Isabel declaró su amor incondicional a doña Ana con estas palabras: “La amo. Ella es lo más grande del mundo”.

Programa nuevo y un regreso a los escenarios que ya tiene fecha: será el 6 de marzo de 2020 en el Wizink Center de Madrid. Aquí será su primer espectáculo desde 2018, una cita cuyas entradas están a la venta con un precio que oscila entre los 25 y los 140 euros. “Será uno de los conciertos más especiales de la cantante” tal y como señalan desde su productora, y seguro que sonará su nuevo single, Enamórate, un avance de su próximo disco -el último se publicó en 2016 con el títuo de Cuando se apague el sol-. Para este regreso la intérprete ha cambiado radicalmente de imagen, un look rompedor para un regreso por la puerta grande que pone el broche de oro perfecto a un 2019 inolvidable.

Escucha Enamórate, el nuevo single de Isabel Pantoja

