La indescriptible sorpresa de Mila Ximénez al ver a su último defensor fuera de la casa

Mila Ximénez, Alba Carrillo y Adara Molinero están en plena campaña. A pocas horas de conocer el nombre de la ganadora de GH VIP 7, las finalistas están poniendo toda la carne en el asador para alzarse con el ansiado maletín. En el último Debate de la edición, las habitantes de la casa pudieron descubrir algunos de los apoyos que tienen fuera de la casa. Las concursantes vieron un vídeo de sus amigos y familiares, así como de las quedadas que se han hecho a su favor. A pesar de que ninguna pudo evitar emocionarse al ver las imágenes, la más sorprendida fue Mila Ximénez, quien no se esperaba que uno de sus compañeros de mesa de Sálvame estuviera apoyando su candidatura.

VER GALERÍA

Al igual que el resto de finalistas, la colaboradora pudo comprobar que cuenta con muchos seguidores en el exterior. Además de familiares y amigos, la ex de Manolo Santana descubrió atónita que Kiko Matamoros también forma parte de su hinchada. "Desde el eje del mal te mando toda la fuerza y todo el ánimo para esta recta final del concurso, que creo que te has hecho merecedora de ganar", decía el colaborador.

VER GALERÍA

Tras ver el vídeo, la finalista, visiblemente feliz y emocionada, no pudo evitar confesar a Jordi González que estaba satisfecha con sus seguidores, pero también enormemente sorprendida de recibir el apoyo del padre de Diego Matamoros: "Al ver que está Kiko Matamoros se me ha doblado el corazón porque el otro día hablando con mis compañeras les dije: 'Ojalá Kiko haya vuelto al programa…'. Yo estoy contenta con que alguien me diga 'te quiero' y les doy a mis compañeros las gracias. Saben que yo también les quiero mucho. He aguantado y estoy en la final". Además, a Mila le gustó especialmente el mensaje de su compañero, quien también reconoció el mérito del resto de finalistas. "Sobre todo me ha gustado que Kiko dijera que estoy con dos grandes finalistas porque creo que, en este momento, ninguna es más que la otra. Las tres estamos luchando y me gusta que se reconozca el valor de todas", revelaba la tertuliana.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros no fue el único miembro de la familia de Sálvame que quiso dedicar unas palabras de cariño a su compañera a escasas horas de la celebración de la esperada final. Kiko Hernández, gran amigo de la concursante, envió ánimo a la finalista, a la que considera ya una auténtica ganadora: "Mila, has ganado ya la batalla más importante, la que emprendiste contra ti misma al entrar en Gran Hermano. Eres finalista tras estar al límite en incontables ocasiones, junto a dos grandísimas rivales. Mila, el que resiste gana y tú ya eres la ganadora de toda la gente que te queremos. Estoy muy orgulloso de ti".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.