Así define Hiba Abouk el año que está a punto de comenzar

Espera su primer hijo, pero no frena el ritmo. Hiba Abouk se ha revelado como una premamá muy marchosa, que disfruta de planes musicales en los que demuestra lo bien que lleva su embarazo. Hace apenas unos días se la pudo ver en el concierto de Rosalía, bailando y cantando temas tan conocidos de la catalana como Millonaria, y ahora ha coreado las canciones de El Cigala, un estilo que ha confesado que le gusta mucho. “He disfrutado mucho de El Cigala y de sus músicos. El flamenco me encanta” explicó a la salida del espectáculo en Madrid. En esta ocasión no estuvo acompañada por su pareja, el futbolista Achraf Hakimi, que como contó, a Europa Press, “tenía algunos compromisos”.

Están a punto de comenzar las fechas más especiales del año, las que serán además las últimas Navidades que celebrará antes de ser mamá por primera vez. Pensando en la nueva etapa que va a comenzar el próximo 2020, la actriz aseguró: “Será el año más especial de mi vida”. La maternidad es un sueño cumplido para la intérprete de El príncipe, que está previsto que tenga a su hijo en brazos a principios de año. No ha querido desvelar de momento el sexo o el nombre que han escogido, aunque sí que dio una pista sobre este: será de origen árabe y muy original en España, pues Hiba no conoce a nadie que lo lleve.

En el verano de 2018 comenzaron a cobrar fuerza los rumores que apuntaba a que Hiba Abouk estaba enamorada, sin embargo no fue hasta otoño cuando confirmó su relación con el deportista. Un año después, la pareja anunciaba su próxima paternidad con el siguiente mensaje: “Este hombre que sale conmigo en la foto, ha plantado en mí una semilla de amor y respeto inquebrantable. Gracias a Dios, a la vida, al universo y todos los que os alegráis con esta noticia. Y a ti, Achraf Hakimi, gracias por aprender y luchar día a día de mi mano. Te quiero y te querré siempre”. El bebé será una excelente regalo de inicio de año, como reconoció hace poco su mamá. “Sería un regalo de Reyes maravilloso” dijo.

