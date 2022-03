El regreso de Natalie Portman en 'Thor: Love and Thunder' será aún 'más chocante' Taika Waititi, director de la cinta, asegura que aumentará la extravagancia de 'Ragnarok'

Natalie Portman ilusionaba a sus seguidores tras su sorprendente regreso a la saga de superhéroes por excelencia conocida como el Universo cinematográfico de Marvel. La actriz repetirá su papel de Jane Foster, quien durante las dos primeras cintas del personaje, Thor y Thor: El Mundo oscuro, ejercía del interés amoroso del dios nórdico interpretado por Chris Hemsworth. Tras unos años alejadas de la compañía, la actriz de V de Vendetta regresa por la puerta grande con Thor: Love and Thunder, donde acabará por imponerse como la versión femenina del superhéroe, que ya ha tenido largo recorrido en el mundo de los cómics. El director Taika Waititi, en conversación con Variety, ha confirmado que en la vuelta de Natalie "lo vamos a hacer más grande, más audaz y más brillante. Va a haber cosas realmente chocantes en la película".

Fue el mismo Taika Waititi, director que se popularizó por sus extravagancias tanto en sus obras como en su relación con la prensa, quien cedió una réplica del Mjolnir (martillo de Thor) en la presentación de la película. Una confirmación de que, por primera vez en el UCM, se verá una versión femenina de uno de los superhéroes más grandes de su universo. "La próxima película de Thor que voy a hacer, básicamente es como si realmente nos estuviéramos lanzando de nuevo a esta película de aventuras. Eso fue lo que realmente me encantó de hacer Ragnarok, sentí como si estuviéramos poniendo a Thor en una aventura realmente genial", añadía el director.

No es la primera vez que Waititi se refiere al fichaje estrella que supone el regreso de Natalie Portman a la saga de Thor. "Simplemente le dije: '¿Estás interesada en volver a esto, pero hacer algo realmente diferente?'", expresaba sobre la sorprendente vuelta de la actriz, que no parecía tener hueco en su agenda. "Nadie quiere seguir repitiéndose a sí mismo y nadie quiere interpretar al mismo personaje todo el tiempo. Pero de esta nueva forma es realmente lo que le interesaría a cualquiera", sentenciaba el creador de Love and Thunder en la citada revista.

Waititi consiguió revitalizar la saga de Thor con Ragnarok, toda una oda a la extravagancia. Esta película batió, en espectadores y calidad de sus críticas, tanto a su cinta inicial como a su secuela, El Mundo oscuro. Curiosamente, ha sido la única película de Chris Hemsworth en la que no participó Natalie Portman. Las grabaciones se empezarán a mediados del 2020 y su estreno está programado para noviembre del 2021. Aunque la historia se centrará en Chris Hemsworth, la historia podría servir como un tránsito al primer Lady Thor del cine. Un primer paso que continuará She-Hulk, que, uniéndose a personajes femeninos como Capitana Marvel (Brie Larson), aseguran dar que hablar en el futuro del UCM.

