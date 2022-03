El tenso reencuentro de Carlota Corredera y Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Carlota Corredera vive un dulce momento con la publicación de Hablemos de nosotras, su libro de entrevistas a personalidades relacionadas con el feminismo. La presentadora de Sálvame se ha cambiado de plató para visitar Viva la vida con motivo de este lanzamiento. Además de mantener una charla con Emma García, también ha vivido su reencuentro con Carmen Borrego, anterior compañera. La relación de la hija de María Teresa Campos con el programa de sobremesa de Telecinco no pasa por su mejor momento tras su salida y polémicas acusaciones con excompañeras como María Patiño. Poco antes de este reencuentro, la propia Corredera admitía un cambio importante entre ellas: "He tenido, hablo en pasado, una relación excelente con Terelu, Teresa y Carmen. Ahora es verdad que no tenemos una relación fluida que no significa que tengamos una mala relación".

Especialmente dolida se ha visto a Carlota Corredera al hablar sobre Terelu Campos, con la que vivió una estrecha relación de amistad durante los 9 años que coincidieron en Sálvame. Algunas gestos de la hija mayor de María Teresa Campos han sembrado la duda: "Es verdad que en el cumpleaños de Belén Esteban no fue especialmente cariñosa, pero yo soy muy respetuosa con los tiempos de la gente y creo que si ella quiere marcar distancias tendrá sus razones".

En ese momento, Carmen Borrego ha entrado en plató, para vivir un tenso reencuentro con Carlota Corredera. Hay que recordar que la colaboradora de Viva la vida ha mantenido un duro cruce de acusaciones con María Patiño, amiga íntima de Carlota Corredera. "Tengo la conciencia muy tranquila y creo que soy buena compañera y he sido una buena amiga cuando lo han necesitado", ha asegurado la presentadora, mientras que Emma García se ha mantenido en un segundo plano. "A veces se nos mete a todos en un mismo saco y cada uno tenemos nuestra responsabilidad. No me gusta que me metan en ningún grupo, yo soy Carlota Corredera", sentenciaba la que fuera directora de Sálvame.

Ambas mujeres han mantenido una cierta distancia en sus palabras. A pesar de ello, Carmen Borrego ha querido señalar cómo de importante fue la presentadora en su etapa profesional delante de las cámaras: "Nunca he tenido mala relación con ella. Si yo estoy sentada aquí es gracias a dos personas: a Raúl Prieto y a Carlota Corredera". Aunque reconoce que existe un cambio serio en su actual relación personal, ha querido abrir la puerta a un posible acercamiento. "No sé si yo he hecho algo que te ha molestado. Me gustaría que me lo dijeras si te ha molestado y por qué ese cambio", ha insistido la hija menor de María Teresa Campos. En directo han dado muestras de que queda pendiente una larga conversación fuera de las cámaras.

