El desternillante momento que vivió Emma García en directo

Emma García ha protagonizado uno de los momentos más hilarantes de Viva la vida. Aunque la presentadora lleva al frente del magazín de Telecinco desde hace algunos meses, este domingo sin duda alguna vivió un ataque de risa que tanto a ella como a la audiencia del espacio vespertino les costará olvidar. En torno a las nueve de la noche y a punto de que el programa finalizara, la vasca dio paso al concurso en el que los espectadores que previamente hayan llamado o mandado un mensaje pueden ganar desde los 1000 euros hasta los 6000 hasta el próximo cinco de enero. Sin embargo, nadie esperaba entonces el surrealista instante que estaba por llegar.

VER GALERÍA

A pesar de que la espectadora debía elegir entre las letras que componen el nombre del programa en un panel, Carmen decidió optar por la "C". "La letra C que yo me llamo Carmen o si no el número 13", opciones que no existían y que llevaron a que Emma García explicara frente a las cámaras las normas del concurso. "Carmen, no me líes que no hay ‘C’. Te explico: tenemos las letras de Viva la vida y tienes que elegir una", añadió entre carcajadas. No obstante, Carmen insistió de nuevo: "La ‘C’ no tienes, ¿no? Pues dame el 13". Un bucle del que costó salir y que provocó una situación surrealista y divertida a partes iguales.

El entendimiento entre ambas fue imposible. Tanto es así que Emma García tuvo que despedir el programa sin que el concurso se resolviera, momento desternillante para ella en el que no pudo contener la risa. "Yo pospongo este concurso para otro día... Intentamos solucionarlo otro día. Gracias. Hasta mañana Carmen, cariño", dijo sin apenas poder articular palabra. En ese momento y con los títulos de crédito en la parte inferior de la pantalla, todo el mundo fue consciente de que el tiempo apremiaba.

VER GALERÍA

La risa se contagió también al público hasta tal punto que nadie ha podido evitar que este momento copara titulares. Sucedió hace tan solo unas horas, pero en redes sociales se ha convertido en viral. De hecho, ya cuenta con casi 200.000 reproducciones, lo que lo sitúa en uno de los vídeos más vistos del espacio televisivo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.