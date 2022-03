La desconocida amistad que forjaron Terelu Campos y la infanta Elena tras un encuentro fortuito

Era el año 2003 y Terelu Campos, presentadora de Con T de tarde de Telemadrid, fue la primera en dar una noticia trascendental: el noviazgo del entonces Príncipe de Asturias con doña Letizia Ortiz Rocasolano. La presentadora se armó de valor y, antes de que se anunciase de forma oficial, contó en directo a todo el país los planes de boda del hijo de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía con Letizia Ortiz, periodista y presentadora de los informativos de Televisión Española. Desde aquel momento, mucho se habló de la relación de la familia Campos con la Familia Real, sin embargo, la discreción fue máxima, hasta ahora que Terelu Campos ha revelado la relación de amistad que mantiene desde hace ya algún tiempo con la infanta Elena. Pero… ¿cómo surgió esta amistad tan real?

La propia Terelu ha sido la encargada de contar en La otra crónica cómo se forjó su relación con la hija del rey Juan Carlos. "Había quedado para cenar con unos amigos y llegué media hora tarde. En la mesa de al lado estaba la Infanta, y la saludé. Me quedé muerta. Seguro que pensó que era una maleducada al verme llegar tarde” explicaba la hija de María Teresa Campos.

Desde entonces, la presentadora ha seguido manteniendo el contacto con la hermana mayor del rey Felipe. Así lo ha comentado en Viva la vida, donde ha revelado que no solo tiene relación con la Infanta, sino también con sus hijos: "Para mí Felipe es Felipe, no Froilán. Si hubierais visto como este niño protegía su padre después de sufrir la ictus ... Le ayudaba a levantarse cada vez que se ponía de pie" revelaba Terelu. "Yo he estado en casa de la Infanta y de su ex, Jaime de Marichalar, en varias ocasiones. Es por eso que conozco a sus hijos " añadía la colaboradora televisiva.

