¿Reconoces a esta exnovia del príncipe Harry?

Ya lo habíamos anunciado hace unos meses y es que está a punto de ver la luz el primer gran proyecto en televisión de Cressida Bonas. Será el próximo 8 de enero cuando podamos ver a la actriz británica protagonizando la serie White House Farm, un drama dirigido por Paul Whittington que cuenta el trágico suceso que tuvo lugar en agosto de 1985 en una granja del condado de Essex, donde cinco miembros de una misma familia fueron asesinados. La ex del príncipe Harry dará vida a Sheila Caffell, que fue adoptada por June y Jeremy Neville Bamber a los pocos meses de nacer y que fue una de las víctimas junto a sus hijos gemelos, de seis años.

Sheila padecía esquizofrenia y, en un principio, la policía pensó que había sido ella la que había cometido los asesinatos y después se había suicidado. Sin embargo, la investigación les llevó hasta su hermano adoptivo Jeremy Bamber, quien fue arrestado y condenado a cadena perpetua en octubre de 1986. El jurado dictaminó que Bamber lo había organizado todo para culpar a su hermana y así poder recibir la herencia familiar. A día de hoy, sigue manteniendo su inocencia y sus abogados han hecho todo lo posible porque se revise el caso, pero sus esfuerzos han sido en vano.

Tal y como puede verse en las fotografías facilitadas por la cadena ITV, la actriz tuvo que someterse a un radical cambio de imagen y la vemos con el pelo más oscuro, demacrada y con muy mal aspecto. La serie llegará a principios del año que viene y cuenta esta tragedia familiar que tuvo lugar en el pequeño pueblo de Tolleshunt D'Arcy, basándose en una extensa investigación, entrevistas, relatos que se han publicado durante estos años y declaraciones de algunos miembros que pertenecían a su círculo más íntimo.

Cressida se licenció en danza en la Universidad de Leeds (precisamente la misma en la que estudió otra ex del príncipe Harry, Chelsy Davy) y después se formó en el Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, situado en el barrio londinense de Greenwich. Además, lleva años dedicándose al mundo de la interpretación. Además de participar en varias obras de teatro, en 2009 llegaría su debut en televisión, aunque fue con un cameo en la serie Trinity y en 2016 hizo un pequeño papel en la miniserie Doctor Thorne. Sus primeras películas llegarían en 2017, cuando formó parte del elenco de Tulip Fever, donde compartió pantalla con actrices como Alicia Vikander o Cara Delevingne, y en la película de terror The Bye Bye Man (Nunca digas su nombre). El pasado mes de noviembre se unió Independent Talent Group, la agencia que cuenta con estrella de la talla de Daniel Craig, Rachel Weisz, Felicity Jones, Sophie Turner, Sam Claflin, Claire Foy o Gemma Arteton.

