Teatro para bebés y manualidades, el mejor plan madre e hija de Natalia Sánchez y Lía

A Natalia Sánchez se le cae la baba por su hija Lía. La actriz no deja de hacer divertidos planes con la pequeña, como por ejemplo, caracterizarse de personajes: ¡hasta se han vestido de Gila, con teléfono y todo! Ahora, Natalia le ha enseñado a su hija el amor por las artes escénicas llevándola al teatro por primera vez. Lía se ha quedado boquiabierta durante el transcurso de la obra y ambas la han disfrutado mucho. Como se acercan las Fiestas, la actriz también ha aprovechado una tarde libre para hacer postales con su bebé. Ha compartido para todas las mamás una receta de cómo hacer pintura comestible para los más peques de la casa. "La idea es que entiendan que la pintura no se come, obviamente, pero si se llevan las manos a la boca, como hacen con TODO a esta edad, que por lo menos a ti no te de un infarto", dice la actriz en redes sociales. Dale al play y no te lo pierdas.

