Isabel Jiménez, la reina del karaoke: 'Informativos de día, artista de noche'

Isabel Jiménez es una caja de sorpresas. La periodista nos ha mostrado su vena artística, una faceta que desconocíamos. Tras cenar con sus compañeros, la presentadora de Informativos Telecinco se subió al escenario del karaoke Sácame por Dios, situado en el madrileño barrio de Chueca, para cantar, entre otros, con el actor Víctor Palmero, conocido por su papel de Alba Recio en La que se avecina. "¡Y así se acaba una cena de Navidad!", publicó junto a varios iconos en forma de micrófono y los siguientes hashtags "equipo de las 15h, y tú... ¿cómo acabaste?, informativos de día, artistas de noche, fin 2019". La publicación no ha dejado indiferente a nadie. A Sara Carbonero le ha encantado y David Cantero, por su parte, ha comentado al verla: "¡Ay! Madre mía! 😂😂😂😂🥳🤦🏻‍♂️".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La andadura de Isabel en Mediaset comenzó en 2005, cuando fue contratada como becaria. Tras pasar un tiempo en la corresponsalía del grupo en Roma, fichó por Antena 3, donde cubrió con gran profesionalidad sucesos tan destacados como el tsunami de Japón o el terremoto de Lorca. En 2011, regresó a Telecinco con la difícil tarea de relevar a Marta Fernández al frente de los informativos del mediodía y en estos ocho años ha sabido ganarse a la audiencia. Ahora, la almeriense está preparando un nuevo proyecto para el próximo año. "No es un programa, hemos tirada la casa por la ventana", aseguró sin entrar en detalles.

VER GALERÍA

El 2019 ha sido un gran año para la presentadora. Ha celebrado su décimo aniversario de boda con el ingeniero Álex Cruz y el pasado 3 de abril dio la bienvenida a su primer hijo, Hugo. "Se porta fenomenal, come y duerme muy bien", dijo la periodista recientemente. Aunque su experiencia como mamá no puede ser más maravillosa de momento no tiene intención de ampliar la familia. “Es pronto todavía, tengo muchos proyectos”, añadió.

VER GALERÍA

Además, la almeriense cierra el año celebrando las buenas noticias de su gran amiga Sara, que arranca una nueva etapa tras haber finalizado con éxito el tratamiento de quimioterapia al que se sometió de manera preventiva para luchar contra el cáncer. Superada su etapa más difícil, la de Corral de Almaguer espera un 2020 repleto de planes. "Está muy contenta, esperando a que llegue la Navidad. Yo la veo guapísima, animadísima y fenomenal”, comentó Isabel.

Loading the player...

Isabel Jiménez habla sobre Sara Carbonero

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.