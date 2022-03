Acunar a su hija Roma, el mejor plan de Laura Escanes

Es su mejor compañera de aventuras y, aunque todavía es un poco pequeña, siempre que puede se apunta a los planes de mamá. Laura Escanes aprovecha todo el tiempo que tiene para estar con su hija Roma, que nació el pasado 3 de octubre y es la reina de la casa. Una de las ocupaciones favoritas de la influencer es tenerla en brazos y disfrutar de ella en la tranquilidad de su hogar, algo que compagina a la perfección con las reuniones de amigos. Este fin de semana demostró de nuevo que estar con Roma es siempre la mejor manera de llenar su agenda, en la que también anotó una cita para comer fuera. “Plan de domingo después de una comida con amigos” escribió Laura, junto a una imagen en la que se la ve con la peque en brazos.

Bien abrigada con una mantita de apego, Roma parece tranquila con el chupete, mientras la cara relajada de Laura expresa a la perfección el excelente momento que atraviesa. Este queda patente en cada una de las publicaciones que comparte en las que muestra cómo va recuperando su figura, el moderno portabebés que utiliza para salir, con estampado de animal print, e incluso el último viaje que ha hecho con su hija, en tren a Madrid. Instantáneas en las que ofrece retazos de esta nueva etapa de su vida.

Laura Escanes, la viva (y divertida) imagen de una mamá ocupada

Aunque la maternidad es un sueño cumplido, no ha estado exento de momentos complicados, como ella misma ha explicado con sinceridad. “He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los ‘¿lo estaré haciendo bien?’ más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo. ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido?” contó. Natural y sincera asegura que no tiene prisa por recuperar la figura que tenía antes de dar a luz, aunque ya ha retomado su rutina ha vuelto a hacer deporte. “Cada cuerpo, cada embarazo, cada post parto y cada mujer somos un mundo. No nos comparemos, no queramos correr. El cuerpo es mágico y hay que escucharlo” añadió.

